Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Unwetterwarnung veröffentlicht. (Sceenshot DWD-Homepage)

Starkregen, Hagel und schwere Sturmhöhen - vom Emsland bis ins östliche Niedersachsen drohen am Donnerstag starke Unwetter. Schuld daran ist ein Tief über der Nordsee, das gerade Richtung Dänemark zieht. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtlche Unwetterwarnung veröffentlicht.

Die Hurricane-Veranstalter bitten die Besucher, in ihren Autos zu bleiben. Im Laufe des Tages werden die Temperaturen nochmals über 30 Grad klettern. Am Nachmittag und Abend soll die Hitze dann von Unwettern abgelöst werden. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter und Stunde sowie Hagel "mit Korngrößen um drei Zentimeter" und Sturmböen von bis zu 85 Kilometer in der Stunde.

Mit Blick auf Hurricane-Festival in Scheeßel ruft der Wetterbericht unschöne Erinnerungen wach: 2016 musste das Festivalgelände wegen eines Unwetters zeitweise geräumt werden. In diesem Jahr gibt es bereits bei der Anreise Probleme mit dem Wetter. "Das nächste Unwetter nähert sich bereits", twittern die Hurricane-Veranstalter, verbunden mit der neuerlichen Bitte an die Besucher, "in Euren Autos zu bleiben". Wer mit der Bahn anreist, wird "in eine Schutzunterkunft" umgeleitet.

Für den Fall, dass die Parkflächen durch Dauerregen aufgeweicht sind, bitten die Veranstalter die Besucher möglichst vorsichtig über die Flächen zu fahren. "Wir versuchen immer, euch bestmögliche Parkplätze zur Verfügung zu stellen, sind aber auf eure Mithilfe angewiesen. Bitte befolgt immer die Anweisungen unserer Mitarbeiter und habt Geduld, sollte es wider Erwarten zu Verzögerungen beim Parken oder Abreisen kommen", teilten die Veranstalter mit. Falls sich dann doch jemand auf matschigem Untergrund festfahren sollte, halten die Veranstalter Schlepper bereit. Die Trecker-Fahrer sind extra gekennzeichnet und nehmen kein Geld von Festivalbesuchern. Weitere Infos zur Anreise gibt es hier und das Festival-Team der Polizei Rotenburg begleitet die Anreise auf Twitter.