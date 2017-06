Müssen sich auf schärfere Sicherheitskontrollen einstellen: Besucher des Hurricane-Festivals in Scheeßel. (Lars Fischer)

Keine Rucksäcke, keine Tetra-Packs und Trinkflaschen: Die Organisatoren des Hurricane-Festivals in Scheeßel haben sich zu einem drastischen Schritt entschlossen. Am Mittwoch haben sie den Besuchern per Email mitgeteilt, dass sie für das kommende Open Air die Sicherheitsvorkehrungen erhöhen.

"Seit ein paar Wochen merken wir alle einmal mehr, dass die Welt eine andere geworden ist", teilen die Veranstalter zur Begründung mit. Auf den Veranstaltern lastet eine enorme Verantwortung: Das Hurricane, das in diesem Jahr vom 23. bis 25. Juni stattfindet, wird von rund 70.000 Musikfans besucht.

In der Email teilen die Veranstalter mit, welche Gegenstände zusätzlich verboten sind: Tabu sind demnach Taschen, Rucksäcke und Turnbeutel aller Art. Lediglich Bauch- und Gürteltaschen sowie Brustbeutel in bestimmten Maßen sind erlaubt. Die Maße für Bauch- und Gürteltaschen sind 25 x 10 x 15 Zentimeter, Brustbeutel dürfen 21 x 15 x 2 Zentimeter groß sein.

Eigene Getränke dürfen nicht mit hinein

Auch bei den Flüssigkeiten gelten striktere Vorschriften: Eigene Getränke mit aufs Gelände zu nehmen ist demnach nicht erlaubt. Volle Tetra-Packs und Trinkflaschen sind verboten, schreibt die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es jedoch wieder kostenlose Trinkwasser-Stationen geben wird. Die Zahl dieser Stellen werde in diesem Jahr wegen der verschärften Einlasskontrolle erhöht.

Mitgenommen werden dürfen laut Mitteilung leere, faltbare Trinkflaschen bis zu einem Liter, leere Tetra Paks bis einem Liter und offene Trinkbecher aus Kunststoff oder Pappe mit einem Füllvermögen von maximal einem halben Liter. Auch erlaubt sind pro Besucher zwei Hygiene- und Gesundheitsartikel von jeweils maximal 100 Millilitern. Auf den benachbarten Campingplatz dürften eigene Getränke mitgebracht werden. (cah)