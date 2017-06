Mitarbeiter einer Securityfirma stoppten die vier Männer. (Pascal Faltermann)

Scheeßel - Klar, der Eichenring in Scheeßel ist eigentlich eine Rennbahn. Eine Sandrennbahn, die sich vom 23. bis 25. Juni zu einem Veranstaltungsgelände für das Hurricane Festival verwandelt. So oder so: Ein Privatgelände. Nun brausten aber vier junge Männer unerlaubterweise über den Eichenring, wie die Polizei aus Rotenburg mitteilt.

Die vier Herren im Alter von 18 bis 21 Jahren aus Scheeßel konnten es am Sonntagabend offensichtlich nicht abwarten: Mitarbeiter einer Securityfirma stoppten den Opel Astra der Übermütigen gegen 21 Uhr auf dem Festivalgelände zwischen Scheeßel und Weservesede. Ihr Wagen war dort zuvor schon mehrfach aufgefallen, heißt es von den Beamten. Die Securitys machten dem Spaß ein Ende und informierten die Polizei. Die Beamten ermitteln jetzt wegen eines Hausfriedensbruchs. (wk)