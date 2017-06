Der 31-jährige Kristian K. wird seit Samstagabend auf dem Hurricane Festival vermisst. (Polizei Rotenburg)

Der 31-jährige Kristian K. wird seit Samstagabend in Scheeßel vermisst. Er besuchte das Hurricane Festival am Eichenring und sei zuletzt um 18 Uhr auf dem Infield, also dem Konzertgelände, gesehen worden, teilte die Polizei Rotenburg am Sonntag mit. Die Polizei sucht das Festivalgelände seit dem Abend nach dem jungen Mann ab. Am frühen Sonntagmorgen sei ein kleines Waldstück erfolglos durchsucht worden.

Kristian K. ist nach Angaben der Polizei dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Er ist 1,70 Meter groß und trägt eine sogenannte Undercut-Frisur, bei der die seitlichen Haarpartien wesentlich kürzer geschnitten sind als das Haar oben auf dem Kopf. Der Vermisste soll ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Debrauchy" tragen, sowie eine kurze grüne Hose und blaue Sneaker-Schuhe der Marke "Victory".

Die Polizei Rotenburg bittet um Hinweise an die Beamten vor Ort am Eichenring unter 04263/9854115 oder mit Hilfe des Notrufs 110 bei der mobilen Wache der Polizei. (wk)