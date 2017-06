Die Polizei will die Festival-Besucher via Twitter über Sicherheitshinweise, Verkehrsbehinderungen und ähnliches informieren. (dpa)

Die Polizei wird das Hurricane-Festival mit einem eigenen Social-Media-Team begleiten. Wie die Polizei Rotenburg am Dienstag mitteilte, sollen über den Twitter-Kanal @Polizei-ROW regelmäßig Informationen über Staus und Behinderungen während der Anreise, die aktuelle Wetter- und Stimmungslage am Eichenring und über die Sicherheit bei dem mit rund 80.000 Menschen besuchten Musikereignis verbreitet werden.

"Wir greifen die Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen bei anderen Festivals und Großereignissen auf und suchen über die sozialen Netzwerke den direkten Draht zur Öffentlichkeit", sagte Heiner van der Werp, Sprecher der Rotenburger Polizei. Dabei wollen die Ordnungshüter auch einen Blick in das Leben der Festivalpolizei gewähren. So könnte es Antworten auf folgende Fragen geben: Wie sieht es in der Polizeieinsatzleitung aus? Wie viele Polizeireiter und -mountainbiker sind unterwegs? Auch könnten Bilder aus dem Polizeihubschrauber verbreitet werden.

"Wir haben in den zurückliegenden Jahren viele Erfahrungen in allen Bereich gesammelt", sagte van der Werp weiter. So mussten die Sicherheitsbehörden neben den Kriminalitätsphänomenen rund um das Festival, drohende Unwetterlagen und flächendeckende Verkehrsbehinderungen managen. Das funktionierte bislang immer gemeinsam in Teamarbeit mit dem Hurricaneveranstalter. Nicht zuletzt wegen der Evakuierung des Festivalgeländes im vergangenen Jahr nach einer Unwetterwarnung habe man über die Jahre Hand in Hand miteinander gearbeitet.

Polizei will "auf dem Laufenden" halten

Ab Donnerstag mit Beginn der Anreise wird die Rotenburger Polizei vor allem über Twitter berichten. "Wir werden - wenn nötig - Umleitungs- und Sicherheitstipps geben. Folgen Sie uns. Wir halten Sie auf dem Laufenden", kündigte van der Werp weiter an. Zu diesem Entschluss sei die Rotenburger Polizei vor allem nach den Ereignissen in Manchester und bei der Räumung des Festivals "Rock am Ring" nach einer Anschlagswarnung gekommen. "Unsere Twitter-Seite ist leicht zu finden - Polizei Rotenburg oder #PolizeiROW", erklärt der Polizeisprecher. Darüber wolle man im Fall des Falles vor allem schnell und mit gesicherten Informationen "zwitschern". Sein Team wird von Donnerstag bis zum Festivalende unterstützt von Polizeihauptkommissar Jan Krüger, Sprecher der Polizeiinspektion Harburg, Polizeikommissar Simon Kuschkewitz von der Polizeidirektion Lüneburg und Kriminalhauptkommissarin Karin Stabbert-Flägel vom Rotenburger Präventionsteam.

Mit Blick auf die vier heißen Tage warnt die Polizei die Festivalgäste schon jetzt vor berufsmäßigen Diebesbanden. Dazu zählen sogenannte Zeltschlitzer und Taschendiebe. Deshalb empfehlen die Beamten Wertgegenstände sicher zu verstauen und Geld und teure Smartphones nicht offen zu zeigen. (wk)