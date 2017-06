Schick: Diese Herren tragen kurze Chino-Shorts, weißes Hemd sowie rote Hosenträger und Fliegen. (Pascal Faltermann)

Die goldene Hotpants, ein rosa Tüllrock oder doch die zerrissene Hose? Es gibt Männer, die machen sich offensichtlich jede Menge Gedanken über ihr Festival-Outfit. So stolzieren sie auch mal in Frauenkleidung über das Gelände beim Hurricane in Scheeßel. Auffallen um jeden Preis, mit großem Hang zur Selbstinszenierung. Mit dem Smartphone wird der Gang über den Freiluft-Laufsteg dokumentiert. Über die sozialen Netzwerke - vor allem Instagram - in die Welt gepustet. Die richtigen Styler sammeln Selfies im Schlamm.

Standard bei den Herren ist allerdings doch eher das Tierkostüm, ein Band-, Motto- oder Muskelshirt, eine kurze Shorts und dazu die Gummistiefel. Es gibt aber auch die feinen Herren. Zu einer dunkelblauen, kurzen Chino-Shorts wird das weiße Hemd in der Hose getragen. Dazu rote Hosenträger und eine Fliege. Schick. Erinnert an die Herren der Band Kraftklub.

Auch eine anderer, bekannter Mode-Typ lebt immer noch: Der Träger von Jeans-Jacken mit dicken Aufnähern und Bügelbildern der Lieblingsband oder des jeweiligen Trink- und Spaßvereins des Vertrauens. Doch ganz egal, was der männliche Festivalbesucher am Ende trägt, wichtig ist das Wegbier. Bei längeren Wegen gerne mal zwei.

Tierkostüme gehen doch irgendwie immer. (Pascal Faltermann)

Ein weit verbreitetes und seit Jahren trendiges Kleidungsaccessoire ist das Panzetape. In Schwarz oder Silber werden damit nicht nur die Schuhe, Zelte oder Pavillon-Stangen geflickt. Es gehört zum guten Geschmack, irgendwo auf dem Shirt, an der Hand, an der Hose ein bisschen Panzertape zu haben. Kann man schließlich sicher noch gebrauchen.

Ebenfalls seit Jahren im Trend: Der Schlamm. Ein bisschen Dreck unterm Auge, viel Sand unter den Fingernägeln, Schuhe und Hose komplett eingeschmiert.

Mit viel Glitzer, Schminke und Haarschmuck geben sich die Hurricane-Besucherinnen dann etwas mehr Mühe bei der Auswahl ihrer Outfits. Für die eine oder andere scheint das Leben zwischen Bühne, Bierzelt und Backstage ein reiner Laufsteg zu sein. Fleißig werden Space Buns (zwei Haarknoten oben auf dem Kopf) oder seitliche Dutts in die Haare geflochten, ein bisschen Glitzer dazu - und fertig ist die Festival-Frisur. In bunten Gummistiefeln geht es dann auf den Open-Air-Catwalk. Zwischendurch werden dann die Arme mit Edding angemalt, Henna-Tattoos aufgebracht oder einfach noch mehr Glitzer ins Dekolleté getupft.