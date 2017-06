Wer aufwacht und sich in seinen Campingstuhl setzt, der trinkt. (Pascal Faltermann)

Endlich mal normale Leute. Endlich mal morgens um zehn ein Bier trinken, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Einfach mal den ganzen Tag im Campingstuhl sitzen. Männer in Röcken, Menschen in Tierkostüm, Frauen mit Blumen im Haar. Einfach mal das anziehen, was man bei der Arbeit nicht anziehen kann. Das Hurricane Festival in Scheeßel ist am Freitag in den ersten offiziellen Tag gestartet und die Besucher trinken sich auf den Campingplätzen warm.

Die Trinkspiele sind seit Jahren bekannt: Flunkyball mit Strafbier, Meiern, Trichtersaufen oder eben die Bierbong. Die Flüssigkeit soll in den Körper und zwar schnell. Das alles wird natürlich mitten auf den Wegen zwischen den Zelten veranstaltet. Dafür werden dann mit Panzertape Slow-Motion-Zonen eingegrenzt oder bestimmte Abschnitte, in denen nur rückwärts oder auf einem Bein gelaufen werden darf. Um Bierdosen zu transportieren werden sie gerne an Schuhe oder die Hose geklebt. Aber auch ein Helm mit Bierdosen und Schlauchversorgung ist vor allem den Herren sehr nützlich.

Wer am Einlass wartet, der trinkt. Wer aufwacht und sich in seinen Campingstuhl setzt, der trinkt. Auf den Festivals besteht die Hauptbeschäftigung eben nicht nur aus Konzerte anschauen und Musik hören – sondern vor allem aus trinken. Einfach mal die Sau rauslassen. Einfach mal das tun, was man sonst nicht tun kann.

Gut, dass die Veranstalter und Polizei immer wieder empfehlen, dass auch genügend Wasser getrunken werden soll. Da auf das Festivalgelände selbst aus Sicherheitsgründen keine Getränke mitgenommen werden dürfen - erlaubt sind nur noch leere Tetrapaks, Trinkschläuche oder kleine Plastikgefäße - haben die Veranstalter die Wasserstellen auf dem Gelände erhöht. Gut so. Mal sehen, ob sie reichen.

Mehr als 70.000 Besucher werden zum Hurricane Festival erwartet. Am Freitag stehen unter anderen die Bands Rancid, Green Day, Clueso und Flogging Molly auf den Bühnen.