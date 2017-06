Bei der Abreise vom Hurricane gibt es einiges zu beachten. Wir drücken die Daumen, dass das Wetter beim Abbau so gut ist, wie hier beim Aufbau am Donnerstag! (Pascal Faltermann)

Einige Besucher reisen bereits am Sonntagnachmittag vom Hurricane Festival ab, spätestens am Abend nach den letzten Konzerten jedoch beginnt die große Abreisewelle. Wir haben alle wichtigen Informationen zur Abreise hier gesammelt.

Abreise mit dem Auto

Das Wetter auf dem Hurricane war in diesem Jahr wieder typisch für dieses Festival - also ziemlich verregnet. Entsprechend schlammig sind Wege und Parkplätze. Bei der Abreise kann das für die Besucher zum großen Ärgernis werden, wenn ihr Wagen im Matsch feststeckt. Die Veranstalter bieten daher die Möglichkeit an, das Auto kostenlos mit einem Trecker aus dem Schlamm zu ziehen. Das gibt es zu beachten:

Zuerst alle anderen Mittel und Wege versuchen, das Auto selbst zu befreien

Der Trecker-Service hilft nur bei Tageslicht, also vor abends 22 Uhr und ab morgens 5 Uhr.

Wendet euch an die Fahrer mit den gelb-schwarzen Westen und nummerierten Fahrzeugen.

Bereitet einen Haken am Auto vor und macht auf euch aufmerksam.

Habt Geduld.

Die Zahl der Treckerfahrer werde der Nachfrage angepasst, teilen die Veranstalter mit. Sie weisen zudem darauf hin, die Autos nicht am Straßenrand zu parken, um Rettungwege nicht zu versperren. Die Polizei kontrolliert wie in jedem Jahr die Abreisewege - aber nicht nur deshalb sollte es selbstverständlich sein, dass nur nüchtern gefahren wird.

Abreise mit dem Zug

Zug nach Hamburg:

Die letzte Bahn vom Bahnhof Scheeßel in Richtung Hamburg Hauptbahnhof (Metronom) fährt am Sonntag um 23.45 Uhr. Der nächste Zug fährt am Montag um 4.14 Uhr (Metronom bis Hamburg-Harburg) und danach um 4.35 Uhr, 5.10 Uhr, 5.35 Uhr usw. (Metronom bis Hamburg Hauptbahnhof).

Zug nach Bremen:

Die letzten Metronom-Züge nach Bremen fahren in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.27 Uhr. Achtung: Auch um 1.37 Uhr fährt ein Zug, dieser hält jedoch in Rotenburg (Wümme), die Umsteigezeit beträgt mehr als 2,5 Stunden. Der nächste Direktzug fährt am Montagmorgen um 5.47 Uhr.

Alle Abfahrtszeiten findet man auf der Webseite der Deutschen Bahn.

Weitere Informationen der Veranstalter

Kurzfristige Informationen verbreiten die Veranstalter auf dem Sender Beck's CampFM auf der Frequenz 92,7 Mhz und in der Hurricane-App. Der Radiosender sendet noch bis Montag 12 Uhr.

Abbau und dann ab aufs Gelände?

Viele bauen bereits am Sonntagvormittag ihre Zelte ab und verstauen das Gepäck im Auto, bevor sie zu den Konzerten aufbrechen. Das hat den Vorteil, dass bei der Abreise am Abend Zeit gespart wird. Kleiner Tipp: Den Campingstuhl so spät wie möglich wegbringen - denn sonst bleibt euch nur noch, im Schlamm zu sitzen. Und ein Nachteil des frühen Abbaus: Eventuell vergisst man, nützliche Dinge bei sich zu behalten. Dazu zählen:

Sonnencreme und Hut (am letzten Tag kann sich das Wetter ja noch ändern)

Geld für Verpflegung und Getränke auf dem Konzertgelände

Taschentücher und Desinfektionsmittel (für die Dixi-Klos)

Behälter für Wasser, eventuell ein leeres Tetrapak oder ein Trinkbeutel

Wetterfeste Kleidung, z.B. Plastik-Regenponcho und Gummistiefel

Der seine 10 Euro Müllpfand zurück haben möchte, sollte fleißig sammeln gehen. (Pascal Faltermann)

Müll abgeben und Pfand kassieren

Routinierte Festivalbesucher kennen es bereits: Am letzten Tag wird aufgeräumt und das Müll-Pfand (10 Euro) abgeholt. Diese 10 Euro wurden bei der Ticketbuchung auf den Preis aufgeschlagen; wenn ihr sie zurückhaben wollt, müsst ihr Müll sammeln. Beim Einlass sollte jeder Besucher einen großen Plastiksack erhalten haben. Gut gefüllt könnt ihr ihn persönlich an den Müllsammelstellen oder bei den Müll-Wagen abgeben, die auf dem Campingplatz herumfahren. Wichtig: Der Müllsack muss voll sein! Wer nicht genug eigenen Müll hat, kann gerne auf dem Gelände sammeln gehen - auf diese Weise haben alle etwas davon.

Zelt oder Schlafsach spenden?

Wer bei der Abreise noch etwas Gutes tun möchte, kann sein Zelt, seine Isomatte oder seinen Schlafsack dem Hamburger Verein "Hanseatic Help e.V." spenden. Die gemeinnützige Organisation versorgt bedürftige Personen wie Obdachlose, aber auch Geflüchtete, Frauenhäuser und Kinderheime mit Gebrauchsgegenständen.

Um zu spenden, gebt ihr eure abgebauten Zelte beim "Hanseatic Help" Stand beim Info-Point auf dem Playground (Campingplatz) ab. Ab Montag um 7 Uhr werden zudem Helfer über den Platz laufen und die Spenden einsammeln. Wichtiger Hinweis: Lasst eure Sachen nicht einfach liegen, dann helfen sie niemandem.

Gute Heimreise!