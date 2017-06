Symbolbild. (dpa)

Der 31-jährige Kristian K. wurde seit Samstagabend in Scheeßel vermisst. Er besuchte das Hurricane Festival am Eichenring und sei zuletzt um 18 Uhr auf dem Infield, also dem Konzertgelände, gesehen worden, teilte die Polizei Rotenburg am Sonntag mit. Die Polizei suchte zunächst erfolglos nach dem jungen Mann und bat um Hilfe bei der Suche, da Kristian K. medizinische Hilfe benötige.

Am Sonntagnachmittag dann gaben die Polizei und die Veranstalter des Festivals Entwarnung: Der Vermisste sei wohlbehalten gefunden worden, die Suche sei beendet. "Liebe Freunde, die Person ist gefunden & es ist alles in Ordnung. Danke für Eure Hilfe", schrieb das Hurricane-Team auf Twitter. (wk)