(Pascal Faltermann)

Nach dem Festival ist vor dem Festival. Gerade sind drei Tage Hurricane mit 78 000 Besuchern und über 100 Bands zu Ende gegangen. Manche Musikbegeisterte sind kaum wieder zuhause angekommen, da startet auch schon der Vorverkauf für das kommende Jahr.

An diesem Montag, 26. Juni, startet der Vorverkauf, das teilte der Veranstalter FKP Scorpio noch am Sonntag mit. Die Frühbuchertickets sind streng limitiert und für 159 Euro zu bekommen. Darin enthalten sind sämtliche Gebühren und auch die An- und Abreise mit dem Metronom. Das Festival findet im kommenden Jahr vom 22. bis 24. Juni auf dem Eichenring in Scheeßel statt. (wk)