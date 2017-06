Klein, aber mit schöner Aussicht: Eine Immobilienberatungsfirma preist ein Zelt auf dem Hurricane auf "Immowelt.de" an. (dpa)

Baujahr 2017, nicht unterkellert, dafür mit Gartenmitbenutzung und offener Küche - die Immobilienberatungsfirma Graf von Bothmer aus Lauenbrück hat sich eine kreative Scherz-Anzeige auf dem Onlineportal "Immowelt.de" überlegt. Ein Zelt auf dem Hurricane Festival in Scheeßel ist mit etwas Fantasie tatsächlich ein Haus am See. Das heißt: Wenn es genügend regnet.

Von Schlamm und stinkenden Dixi-Klos ist da natürlich nicht die Rede - aber welcher Makler würde auch die Schattenseiten seines Objektes sofort offenlegen? Auch der Fluch des schlechten Wetters, der über diesem Festival zu liegen scheint, wird in der Anzeige gekonnt verschwiegen.

Stattdessen lobt der Anbieter die Immobilie in höchsten Tönen: "Herrlich gelegenes Haus mit wunderschönem Ausblick. Genießen Sie die nette Nachbarschaft und das vielfältige Freizeitangebot direkt vor Ihrer Haustür!"

Wer das liest, will doch glatt einziehen - wären nicht einige Instandhaltungsarbeiten notwendig, trotz der "guten Substanz" und des "jungen Baujahrs" des Objektes. Immerhin weist der Makler ehrlicherweise auf einen "gewissen Lärmpegel" hin, auf den sich die Käufer einstellen müssten. Und auch die Größe - vier Quadratmeter - lässt etwas Freiraum zu wünschen übrig.

Nichts jedoch, was ein netter Grillabend auf der Terrasse oder der "Gemeinschaftspool" nicht wettmachen würden. Zum Schluss wünscht die Firma noch allen "viel Spaß auf dem Hurricane". Ein selbstironischer Werbe-Gag, passend zum Festival. Kaufpreis auf Anfrage.