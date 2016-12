Im Restaurant Achtamar in der Hastedter Heerstraße überzeugte unsere Testerin der tolle Service. (Frank Thomas Koch)

Eine Weile bot das Concordia Palace auch einen Mittagstisch an, der an dieser Stelle besprochen und für wenig gut befunden wurde. Im Concordia wurde der Mittagstisch eingestellt, in Hastedt hat das Restaurant das Mittagsangebot wieder aufgenommen. Nach einem positiven Bericht einer Bekannten beschließe ich, die kaukasische Küche erneut zu probieren.

Mit einem Begleiter suche ich das Achtamar in der Mittagszeit auf. Die Einrichtung ist von Schwachhausen nach Hastedt mitgewandert. Jedoch ist der ehemalige zentrale Raum, der Ballsaal-Atmosphäre vermittelte, nun als separater Raum zu mieten, und das Tagesgeschäft findet in einem schlichteren, rustikal eingerichteten Raum statt. Das ist angenehm, obwohl der große Raum mit rund 50 Plätzen für meinen Geschmack recht kahl wirkt, und im Hintergrund eine geraume Weile ein Staubsauger brummt.

Wir sind die einzigen Gäste. Vier Speisen stehen auf der Mittagskarte, die uns ein überaus beflissener, junger Herr bringt. Es gibt ein vegetarisches Gericht mit Auberginen, Paprika, Kartoffeln und Tomaten für 7,50 Euro, Frikadellen mit Pommes für 6,50 Euro, Hähnchen mit frischen Tomaten, Zwiebeln, Paprika und Kräutern sowie in Rotwein geschmortes Schweinefleisch mit Zwiebeln und Tomaten (scharf) für jeweils 8,50 Euro. Dazu erhält der Gast entweder eine Suppe oder einen Salat.

Schneller Service, scharfe Gewürze

Ich bestelle einen Salat und das Schweinefleisch, mein Begleiter nimmt das Hähnchen und eine Kartoffelcremesuppe mit Lachsstreifen. Nach etwa zehn Minuten sind die Vorspeisen da. Der Salat mit Tomaten, Gurken, Blattsalat, Petersilie und Zwiebeln ist frisch und knackig und mit einem unwesentlichen Dressing angereichert, das kaum herauszuschmecken ist. Aber alles ist von guter Qualität und nicht zu beanstanden. Die Kartoffelcremesuppe dagegen ist wässrig und keinesfalls cremig. Auch sind die Kartoffeln kaum wahrnehmbar, dafür aber viel zu viel scharfer Pfeffer. Die Suppe ist kein Genuss.

Die Hauptspeisen kommen weitere zehn Minuten später. Wir erhalten die Fleischspeisen heiß dampfend in schönen Porzellanschalen. Allerdings gibt es außer dem Fleisch mit Gemüse keine weitere Beilage. Weder Kartoffeln noch Reis noch Brot. Auf Nachfrage erhalten wir einige Stücke Graubrot, das geschmacklich wenig überzeugt. Mein Schweinefleischgericht ist jedoch sehr gut. Es ist in der Tat sehr scharf gewürzt und mit vielen geschmorten Zwiebeln und Tomaten versehen. Die Speise hat eine angenehm dickflüssige, saftige Konsistenz. Das Fleisch ist schön weich und alle Zutaten harmonieren wunderbar miteinander.

Mein Begleiter ist mit seiner Hähnchenspeise ebenfalls sehr zufrieden. Sie ist weniger dickflüssig und schmeckt mehr nach Tomaten. Das Fleisch ist zart und das Essen insgesamt schön aromatisch. Bis auf einige Abstriche bietet das Achtamar einen guten Mittagstisch, wenn auch nicht wirklich günstig.

Achtamar, Hastedter Heerstraße 290, 28207 Bremen, Telefon ,17541902, barrierefrei, montags bis sonntags von 12 bis 14.30 Uhr, dienstags geschlossen. Getränkepreise: Kaffee 2,20 Euro, Wasser (0,2 l) 2 Euro, Softdrinks (0,3 l) 2,70 Euro) Bier (0,25 l) 2,50 Euro, Wein (0,2 l) ab 4 Euro.