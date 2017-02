Geschäftsführer Dennis Klaß mit dem Gericht "Mallorquina". (Christina Kuhaupt)

In der Neustadt hat vor einem Monat ein kleines, feines Restaurant eröffnet. Das Checkpoint liegt abgelegen vom Trubel in einer ruhigen Nebenstraße. Ein wunderschöner Holztresen ist das Prunkstück des Gastraums, in den etwa 30 Besucher passen. Ein Podest, durch ein rustikales Metallgitter abgetrennt, sowie Holzstühle im alten Stil geben dem Raum eine stimmungsvolle Atmosphäre. Einzig eine Fototapete mit Meeresstrand wirkt deplatziert.

Als ich das Lokal mit einer Begleiterin mittags aufsuche, sitzen schon einige Gäste beim Essen. Augenblicklich legt uns ein äußerst ums Wohl seiner Gäste bemühter Kellner die Karte vor. Der gesprächige, junge Mann sorgt ganz klar für gute Stimmung im Checkpoint. Das Mittagsangebot ist reell. Es gibt zwei Suppen für 4,50 Euro, entweder Tomatencreme oder Blumenkohlcreme. Zwei Hauptgerichte für 6,80 Euro: Honey-Mustard-Braten vom Schwein mit Rotkohl und Salzkartoffeln sowie Edelfischragout in Hummersahne-Soße auf Kräuterreis. Nur wenige Speisen, dafür aber frisch gekocht, und der Preis ist ausgesprochen gut.

Empfehlung für Neustädter

Ich entscheide mich für den Schweinebraten, während meine Begleiterin das Fischragout bestellt. Wir müssen eine akzeptable Zeitspanne warten, dann erhalten wir zwei ausgesprochen liebevoll arrangierte Teller mit den Speisen. Beides sieht außerordentlich appetitlich aus. Ich habe drei große Salzkartoffeln mit viel frischer Petersilie, drei große Stücke Schweinebraten in reichlich Soße und ausreichend Rotkohl. Letzterer ist hervorragend gekocht und noch eine Spur knackig, ich schmecke Nelken heraus. Zum Würzen verwendet der Koch augenscheinlich viel frische Kräuter und Gewürze. Das Fleisch hat einen angenehmen Geschmack, wobei der angekündigte Senf (Mustard) leider nicht so durchschlägt. Doch der Honig äußert sich in einer etwas süßlichen Komponente. Die Kartoffeln sind etwas zu wässrig, das fällt jedoch kaum ins Gewicht. Insgesamt ist dieses Essen einmalig.

Meine Begleiterin ist ebenfalls sehr begeistert. Der Kräuterreis ist mit frischen Kräutern versetzt und dadurch würzig. Das Fischragout mit Seelachs und Muscheln ist mit einem frischen Dillzweig dekoriert und hat einen exquisiten Geschmack. Wer in der Neustadt wohnt (oder auch darüber hinaus), dem sei das Checkpoint unbedingt ans Herz gelegt.

Checkpoint, Erlenstraße 66, 28199 Bremen, Telefon (0152) 5428 7954, nicht barrierefrei, Mittagstisch: montags bis freitags von 11.30 bis 14.30 Uhr. Getränkepreise: Kaffee 2,30 Euro, Wasser (0,25 l) 2,30 Euro, Softdrinks (0,33 l) 2,50 Euro, Bier (0,3 l) 2,65 Euro, Wein (0,2 l) ab 2,20 Euro.