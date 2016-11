Inhaber Memo bietet in seinem Bistro orientalisches Essen an. (Frank Thomas Koch)

Vor etwa drei Monaten hat der Laden in der vorlesungsfreien Zeit an der Langemarckstraße fast direkt neben der Hochschule aufgemacht. Jetzt, wo die Vorlesungen wieder begonnen haben, verbringen immer mehr Studenten hier ihre Pause – und an diesem Tag auch mein Kollege und ich.

Der Laden ist passend zur Speisekarte eingerichtet: orientalisch. Während die ein oder andere Ecke noch etwas gemütlicher gestaltet werden könnte, sind die Plätze direkt am Fenster nach unserem Geschmack. Hier liegen Stoffe und Kissen wie aus 1000 und einer Nacht, man setzt sich auf eine kleine Anhöhe und kann so wunderbar die Leute draußen beobachten. Dass die Eingangstür während unseres Besuchs permanent geöffnet war, störte etwas. Darauf sollten die Besitzer besonders während der kalten Jahreszeit achten.

Zwischen 12 und 15 Uhr gibt es im Memo einen täglich wechselnden Mittagstisch für 6,50 Euro und eine Suppe für 3,50 Euro. An diesem Tag stehen Bechamel-Nudeln mit Hackfleisch auf der Tageskarte. Meinem Kollegen und mir ist das bei dem Blick in die reguläre Karte schlicht zu langweilig. Wir wollen noch mehr Orient und da man den gesamten Tag über aus der dem normalen Menü bestellen kann, machen wir das.

Volle Punktzahl für die Bedienung

Mein Kollege wählt Kuschari, ein traditionelles Gericht der ägyptischen Küche. Es wird aus kleinen Nudeln, Kichererbsen, Reis und Linsen zubereitet und mit zwei Soßen und Röstzwiebeln serviert. In Ägypten wird Kuschari oft in Garküchen angeboten, und stellt für Einheimische wie Reisende die billigste Möglichkeit eines sättigenden Essens dar.

Ich dagegen bin ein Fan von Tapas jeglicher Art und bestelle deswegen gleich drei Stück für je 2,50 Euro: Arabischen Salat mit Käse, Minze und Oliven, mit Reis gefüllte Weinblätter und Baba Ghanoush – ein Püree der arabischen Küche aus Auberginen und Sesampaste. Dazu werden knusprige Brotstücke gereicht. Auf der Karte stehen unter anderem noch Salate (5,90 Euro), Rollos (ab 3 Euro), Pizzen (ab 5,50 Euro), Grillteller (14,50 Euro) und viele andere arabische Spezialitäten – mir ist die Karte fast schon einen Tick zu breit gefächert.

Die Bedienung im Memo gefällt uns auf Anhieb. „Sam“ steckt jeden Gast mit seinem Lachen an und kommentiert die Bestellung und unsere Fragen mit unterhaltsamen Sprüchen. Zu dem Laden passt das sehr gut – volle Punktzahl! Unser Essen kommt nach kurzer Wartezeit und ist hübsch angerichtet.

Bunte Vielfalt

Vor allem der Inhalt in den drei kleinen Schälchen, die ich bestellt habe, strahlt appetitlich in verschiedenen Farben. Der Salat und das Baba Ghanoush können mich voll überzeugen. Die Gewürze sind gut aufeinander abgestimmt und ich freue mich, dass man durch die kleinen Schalen die Möglichkeit hat, gleich mehrere arabische Speisen zu probieren. Die gefüllten Weinblätter sind in Ordnung. Der Reis ist mir etwas zu hart, aber alles in allem bin ich mit meiner Auswahl zufrieden.

Mein Kollege wird von seiner Portion vor allem eins: satt. Er hatte sich das Gericht ein wenig ausgefallener und würziger vorgestellt, als es letztendlich serviert wird. Aber es wäre unfair, dafür viele Punkte abzuziehen, denn das Gericht an sich ist nun einmal schlicht konzipiert. Man könnte allerdings etwas mehr von der Tomaten- und der pikanten Soße servieren, denn man bekommt wirklich einen Berg aus Reis, Nudeln, Linsen und Kichererbsen.

Memos Café & Bistro, Langemarckstraße 82-86, 28199 Bremen, Telefon 565 076 59, barrierefrei, montags bis sonntags 10 bis 22 Uhr. Getränkepreise: Kaffee 1,80 Euro, Wasser (0,2) 1,80 Euro, Softdrinks (0,2) ab 1,80 Euro, alkoholfreies Bier (0,3) 2,10 Euro.