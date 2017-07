Martin Schulze, Mitarbeiter der French Connection Baguetterie in der Lüneburger Straße, zeigt ein Baguette mit Soße. (Christina Kuhaupt)

In die Räume eines Künstlerbedarfgeschäfts im Viertel ist im April die Baguetterie & Crêperie French Connection eingezogen. Es handelt sich um ein Franchise-Lokal, von dem es in Bremen zwei weitere in der Neustadt und in Tenever gibt. Nun also auch an der belebten Kreuzung von Hamburger Straße/Lüneburger Straße/Vor dem Steintor.

Plakativ preist das French Connection seine Baguettes an, die unter dem Motto „Mittags in Paris“ in der Mittagszeit zusammen mit einem Getränk für 5,90 Euro angeboten werden. Der Belag des Baguettes wechselt dabei täglich. Dieses Angebot fällt einem Bekannten und mir ins Auge, und wir beschließen, den neuen Laden, der sich so vorzüglich in die Pizza-, Döner-, Falafel- und Burger-Landschaft des Viertels einfügt, zu besuchen.

An diesem Mittag sind wir die einzigen Gäste. Kaum sind wir eingetreten, wendet uns eine junge, freundliche Frau hinterm Tresen ihre volle Aufmerksamkeit zu. Das French Connection ist ein Selbstbedienungsrestaurant, allerdings werden die Speisen zum Tisch gebracht.

Hausgemachte Baguettesorten

Mein Begleiter bestellt das Baguette des Tages, mit dem türkischen Vornamen Erdem genannt. Es ist belegt mit Sucuk, der würzigen, türkischen Knoblauchwurst, Tomaten, Zwiebeln, Gouda und Salat. Die Befragungszeremonie nach weiteren Zutaten hält sich in Grenzen. Es sollen ein Körnerbaguette und eine Currysoße sein. Wahlweise gibt es vier andere, hausgemachte Baguettesorten. Fünf Soßen stehen insgesamt zur Verfügung. Mein Begleiter nimmt ein großes Baguette, das einen Euro mehr kostet. Ich möchte einen pikanten Crêpe probieren, belegt mit Gouda, Putenbrust und Jalapenos (scharfe Paprika) mit Joghurtsoße für 4,90 Euro.

Wir nehmen am Fenster Platz. Das French Connection verfügt über eine schöne, originelle und moderne Einrichtung. Im Eingangsbereich gibt es Sessel und Sofas, weiter hinten schlichte Stühle und Tische. Es dominiert eine Holzoptik, die allerdings nicht echt ist. Wenn es im French Connection voll ist, könnte es bei der dichten Bestuhlung eng werden.

Putenbrust besteht lediglich aus Wurstscheiben

Unsere Speisen kommen nach einer angemessenen Wartezeit und sehen vielversprechend aus. Der Crêpe ist ist gut zubereitet und kunstvoll zusammengefaltet. Ein Blick ins Innere offenbart jedoch eine sparsame Füllung: Die Putenbrust besteht lediglich aus Wurstscheiben.

Die Jalapenos sind reichlich vorhanden, doch ihr scharfes Aroma ergibt keine harmonische Ergänzung mit den anderen Zutaten. Dafür ist der milde Geschmack des Crêpe zu sensibel. Die ausgiebige Verwendung von Gouda ist für das French Connection kein wirkliches Aushängeschild. Es gibt deutlich charaktervollere Käsesorten. Die Joghurtsoße ist akzeptabel. Insgesamt bin ich von dem Crêpe nur mäßig begeistert. Vielleicht sind andere Varianten überzeugender.

Das Baguette meines Begleiters schneidet da deutlich besser ab. Das Baguettebrot ist wunderbar kross und warm, der Belag appetitlich und frisch. Die Wurst ist schön herzhaft, was gut zu Zwiebeln, Salat und Tomaten passt. Die Currysoße passt nicht so gut, aber das liegt schließlich in der Entscheidung des Kunden. Wenn ihm mal nach einem Baguette sei, würde er gerne wieder ins French Connection kommen, resümiert mein Begleiter. Es sei ein anständiges Angebot zum günstigen Preis.

French Connection, Lüneburger Straße 31, 28205 Bremen, Telefon 0421/46823523, Mittagsangebot: montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr, nicht barrierefrei. Getränkepreise: Wasser (0,33 l) 1,50 Euro, Softdrinks (0,33 l) 2 Euro, Bier (0,33 l) 1,80 Euro.