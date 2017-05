Das Pizza & Vino ist im Hansa-Carré beheimatet. (Christina Kuhaupt)

Ein Großeinkauf verschlägt mich mit einer Bekannten eines Mittags ins Hansa-Carree. Da wir beide Hunger verspüren, kommt uns das italienische Lokal mit dem schlichten Namen „Pizza Vino“ wie gerufen. Das Restaurant teilt sich den gastro­nomischen Bereich in der Flaniermeile des Einkaufszentrums mit zwei weiteren Anbietern. Obwohl alles hell ausgeleuchtet ist, wirkt es dennoch etwas steril und ungastlich. Gemütlich ist es nicht.

Direkt am Tresen des „Pizza Vino“ gibt es Stehtische mit Barhockern und eine großzügige Raucher-Lounge mit weiteren Tischen. Mit der Einrichtung hat sich das „Pizza Vino“ Mühe gegeben. Sie ist modern, wenn auch nicht hochwertig.

Mittagstisch für 7,50 Euro

Es ist viel Betrieb an diesem Mittag, und die jungen Servicekräfte haben alle Hände voll zu tun. Der Service ist prompt, wenn auch etwas hektisch. Für den einzelnen Gast bleibt nicht viel Zeit, aber dafür geht es schnell. Es sind Einkäufer, Handwerker und Angestellte, die im „Pizza Vino“ ihre Mittagspause verbringen.

Neben Pizza, Pasta, Fleisch- und Fischgerichten zu annehmbaren Preisen werden vier Speisen als Mittagstisch zu je 7,50 Euro angeboten. Im Preis enthalten ist ein Getränk (Wasser oder Softdrinks). Das ist ein verlockend günstiges Angebot.

An diesem Tag gibt es wahlweise Lasagne al Forno, Penne mit Schweinestreifen und Gemüse in Rahmsoße, Risotto mit Shrimps sowie Salat. Ich bestelle die Lasagne al Forno, was übersetzt nichts anderes heißt als Lasagne aus dem Ofen. Meine Begleiterin wählt einen Salat mit Thunfisch. Nach rund fünf Minuten Wartezeit erhalten wir die Speisen.

Zufriedenstellend, aber nicht überragend

Die Lasagne ist in einer großen Auflaufform, schön knusprig braun überbacken und von der Temperatur nicht so heiß, dass man sich verbrennt, aber auch nicht zu kalt. Es ist ein quadratisches Stück, das in reichlich Soße schwimmt, mit viel Käse überbacken. Der Geschmack ist insgesamt zufriedenstellend, wenn auch nicht überragend. Der Käse hat kaum Aroma, und die Nudeln sind eine Spur zu weich geraten. In Verbindung mit dem in kleinste Teile zerlegten Hackfleisch hat die Lasagne eine sehr schwammige Konsistenz. Angenehm ist die stark nach Tomaten schmeckende Soße. Die Speise überzeugt mich nicht wirklich.

Der Salat meiner Begleiterin ist frisch und knackig, der Thunfisch ist wie der Salat großzügig bemessen. Diverse Blattsalate, Karotten, Mais, rote Bohnen, Zwiebeln und Tomaten sind schön angerichtet und munden meiner Begleiterin. Der Thunfisch ist schön saftig und ersetzt das fehlende Dressing. Nur etwas Balsamico bereichert den Salat.

Pizza Vino im Hansa-Carree, Pfalzburger Straße 41, 28207 Bremen, Telefon 434 92 93, Mittagstisch montags bis freitags von 12 bis etwa 16 Uhr, barrierefrei. Getränkepreise: Kaffee 1,80 Euro, Wasser (0,2 l) 1,70 Euro, Softdrinks (0,2 l) 1,70 Euro, Bier (0,3 l) 2,30 Euro, Wein (0,2 l) ab 3,70 Euro.