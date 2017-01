Schüsse vor einer Grundschule in Visselhövede. (Christian Butt)

Lebengefährliche Verletzungen hat am Montag ein 46-jähriger Mann erlitten, auf den Unbekannte mehrere Schüsse abgegeben haben.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen elf Uhr in Visselhövede in Höhe der Kastanienschule. Zeugen beobachteten, wie sich ein mit Fahrer und Sozius besetztes Motorrad dem Mann genähert und dann eine der beiden auffällig rot bekleideten Personen auf ihn geschossen habe. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Schüsse abgefeuert. Das Motorrad mit Hannoveraner Kennzeichen sei auf der Landstraße 171 in Richtung Neuenkirchen verschwunden.

Die Polizei fahndet nach den Tätern. (Christian Butt)

Das Opfer wurde nach Rotenburg ins Krankenhaus gebracht. Zum Gesundheitszustand und zu einem möglichen Tatmotiv konnte die Polizei noch nichts sagen.

Bereits in den frühen Morgenstunden des Sonntags war in Diepholz ein 36-jähriger Türsteher nach einem Streit mit einem Diskothekengast angeschossen und verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, fehlt von dem unbekannten Schützen noch jede Spur.