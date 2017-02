Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Knappe Mehrheit Achimer Stadtrat stimmt gegen größere Verkaufsfläche auf Lieken-Gelände

Kai Purschke

Mit Spannung wurde in Achim die Ratssitzung am Donnerstagabend erwartet, in der die Weichen für die Entwicklung der nördlichen Innenstadt gestellt werden sollen.