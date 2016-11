Eine imposante Logistikhalle, in die auch Coca-Cola zieht, entsteht in Achim. (Björn Hake)

Die direkte Anbindung an die Autobahnen 1 und 27 und die vorhandene Infrastruktur sind Pfunde, mit denen die Stadt Achim wuchern kann. Freie Gewerbeflächen gibt es vor den Toren Bremens reichlich und mit dem 100-Millionen-Euro-Projekt „Achim-West“ wird bereits das ­nächste große Gewerbegebiet samt Autobahnanschluss nahe des Bremer Kreuzes geplant. Auch die Weltmarke Coca-Cola hat sich von den Vorzügen der größten Stadt im Landkreis Verden überzeugen lassen und wird im Februar ihre Logistik für den Markt in Nord-Niedersachsen und Bremen dorthin verlagern. Am Dienstag wurde Richtfest an der imposanten Logistikhalle gefeiert, von der Coca-Cola ein Drittel, rund 10 000 Quadratmeter, mieten wird.

Und das, nachdem der Limonadenhersteller im Sommer seine Standorte in Oldenburg und Bremen geschlossen hat. „Wir haben uns die Entscheidung der Standortwahl nicht leicht gemacht“, erzählte Frank Bündgen, Director Logistics beiCoca-Cola European Partners Deutschland, den Gästen beim Richtfest.

Gute Anbindung an zwei Autobahnen

Ausschlaggebend für Achim ­seien die gute Infrastruktur und die Anbindung an zwei Autobahnen gewesen. Bündgen selbst hatte vor seiner Ankunft nicht gedacht, „dass die Halle so groß ist“. Coca-Cola möchte an diesem Standort ab dem nächsten Frühjahr 80 Menschen beschäftigen und die Ware mit 20 Lastwagen zu den Abnehmern bringen. Jedes Jahr würden dann rund 63 Millionen Liter Limonade in Achim-Borstel umgeschlagen.

Was die übrigen zwei Drittel der imposanten Logistikhalle angeht, da steckt die Bauwo-Grundstücksgesellschaft aus Hannover als Entwickler des Baus noch in Verhandlungen. „Wir können den Bären schon riechen, haben ihn aber nicht erlegt“, sagte Bauwo-Geschäftsführer Bernhard Rückert, der das Unternehmen gemeinsam mit Bernd Rathenow leitet.

Rückert ahnt, warum Logistikunternehmen aus der großen Nachbarstadt Bremen weggehen oder diese gar nicht erst als Standort wählen: „Bremen hat 2,7 Millionen Quadratmeter Fläche für ­Logistik, aber nur 30.000 an Flächenreserven.“ Daher sei es zwangsläufig so, dass Städte wie Achim profitieren. „Das Flächenpotenzial wird neue Mieter anziehen“, ist Rückert überzeugt.

Am Mittwoch wurde in Achim Richtfest gefeiert. (Björn Hake)

Achim hofft auf mehr Aufmerksamkeit

Der Bauwo-Grundstücksgesellschaft ist es gelungen, mit der Logistikhalle in Achim und einem Logistik- und Verteilzentrum in Hodenhagen gleich zwei Gebäude an das Münchener Unternehmen RLI Investors (vormals Realogis Real Estate) zu veräußern. Nach Angaben von RLI beläuft sich das ­Volumen beider Transaktionen zusammen auf knapp über 50 Millionen Euro. Wie Bauwo-Chef Rückert sagte, sei das Bauchgefühl seines Kollegen Rathenow ausschlaggebend gewesen, die Fläche in Achim überhaupt zu erwerben. Mit dem Verkauf an RLI habe sich das Investment jedoch gelohnt.

Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld hofft derweil, dass der Name Cola-Cola und der Umzug nach Achim weitere große Konzerne auf die Vorzüge der Weserstadt aufmerksam machen. Bisher jedenfalls sei bereits eine erhöhte Nachfrage von Firmen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Gewerbeflächen zu verzeichnen.