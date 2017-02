Blick auf die neue Logistikhalle in Achim. (Björn Hake)

Das Bremer Werk wird etwa zwei Drittel der rund 38.000 Quadratmeter großen Logistikhalle im Gewerbegebiet Borstel anmieten und an den Logistikdienstleister Stute untervermieten.

Wie eine Konzernsprecherin auf Nachfrage am Freitag erklärte, werde das Mercedes-Benz-Werk ab dem Frühjahr in Achim Blechteile aus dem Bremer Presswerk zwischenlagern, „bevor sie zum Produktionspartner Valmet ins finnische Werk Uusikaupunki transportiert werden“. Die Teile werden für das Mercedes-Modell GLC gepresst, das ab diesem Jahr im finnischen Werk vom Band läuft. Laut Mercedes wird der finnische Auftragsfertiger Valmet Automotive nun zusätzliche Einheiten des Mittelklasse-SUV produzieren. Denn das Werk Bremen war nach Unternehmensangaben schon 2015 als Hauptproduktionsstandort des GLC hoch ausgelastet. Daher greift Mercedes-Benz auf zusätzliche Kapazitäten einer Auftragsfertigung zurück.

Für die Stadt Achim ist es eine gute Nachricht, dass sich in der Automobilbranche vor Ort etwas tut, zumal der Automobilzulieferer Dräxlmaier in diesem Jahr von Achim nach Bremen-Hemelingen umziehen wird. Und auch wenn Grund und Boden schon lange nicht mehr der Stadt Achim gehören, so kann sie sich doch über die Gewerbesteuer freuen.

Ebenso wenig von der Hand zu weisen ist der Imagegewinn, den der Wirtschaftsstandort Achim durch die Ansiedlung solch namhafter Unternehmen verbuchen kann. Für die ist natürlich die exzellente Lage an der Käthe-Kruse-Straße verführerisch, denn die Nähe zur Bremer Stadtgrenze ist ebenso gegeben wie zur Autobahn 27 oder dem Bremer Kreuz.