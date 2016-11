Bei der Buchhaltung des Ottersberger E-Werkes soll es jahrelang kein Vier-Augen-Prinzip gegeben haben. (Björn Hake)

Ein Ottersberger CDU-Ratsherr hat derzeit bei der Aufarbeitung der Finanzaffäre rund um das gemeindeeigene Elektrizitätswerk (EWO) einen schweren Stand. Der Mann, der in Ottersberg seit Jahren beruflich und als Kommunalpolitiker fest verwurzelt ist, soll bei der in die Kritik geratenen Buchhaltung im E-Werk eine entscheidende Rolle bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2005 bis 2009 gespielt haben.

Dies geht aus dem Sonderprüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baltic hervor, der bisher als vertraulich eingestuft worden war und damit vom Rat für die Öffentlichkeit unter Verschluss gehalten wird.

Jahrelanges Missmanagement

Rückblick: Das jahrelange Missmanagement in der Buchhaltung des E-Werks war nach einer von Gemeindebürgermeister Horst Hofmann (CDU) veranlassten Geldspritze in Höhe von insgesamt einer Million Euro aus der Gemeindekasse nach und nach aufgedeckt worden. Hofmann wollte damit die Zahlungsfähigkeit des Tochterunternehmens des Fleckens Ottersberg sichern, das unter anderem durch Fehler in der Buchhaltung unter der Regie des damaligen E-Werks-Betriebsleiters in eine bedenkliche Schieflage geraten war. Nachdem Ausgaben auch nicht durch Einnahmen ausgeglichen werden konnten, stand am Ende stand bekanntlich ein Millionenverlust zu Lasten der Steuerzahler.

In Bedrängnis geriet Hofmann auch deshalb, weil er die Zahlungen in Höhe von 700.000 und 300.000 Euro aus der Gemeindekasse ohne Einbindung des Gemeinderates vollzogen hatte. Wie Lutz Gaebel, Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden, gegenüber unserer Zeitung erklärte, bestehe mittlerweile ein Anfangsverdacht wegen Untreue gegen Horst Hofmann. „Das Ermittlungsverfahren läuft, die Akten sind zur Polizei geschickt worden. Das soll aber noch nichts heißen. Wir müssen uns jetzt erst mal ein Bild machen“, erklärte Lutz Gaebel. Gemeindebürgermeister Horst Hofmann wollte diesen Sachverhalt derweil nicht weiter kommentieren.

Prüfer: Unzureichendes Risikomanagement-System

In ihrer Analyse stuften die Baltic-Gutachter die Vorgänge im E-Werk so ein, dass die Werksleitung für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebes sowie für die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und Vollständigkeit der daraus ableiteten Jahresabschlüsse verantwortlich gewesen sei.

Nach Einschätzung der Wirtschaftsprüfer habe der Ex-Betriebsleiter, der 2014 aus dem Amt ausschied, die Jahresabschlüsse und Lageberichte ab dem Geschäftsjahr 2006 nicht wie vorgeschrieben „innerhalb der ersten sechs Monate nach Schluss des Wirtschaftsjahres, sondern mit jedem Geschäftsjahr weiter verspätet“ vorgelegt. Das im E-Werk eingerichtete Risikomanagement-System sei demnach unzureichend gewesen, eine Kontrolle durch das übliche Vier-Augen-Prinzip habe es nicht gegeben. Nach Einschätzung der Prüfer sei überhaupt kein Forderungsmanagement vorhanden gewesen.

Für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2005, 2006, 2007, 2008 und 2009 auf Grundlage der vom E-Werk gefertigten Buchführung für die jeweiligen Geschäftsjahre hatte der damalige Betriebsleiter den Ottersberger CDU-Ratspolitiker beauftragt, der diesen Auftrag auch ausführte. Die Abschlüsse habe dieser jeweils als Bericht über den Jahresabschluss zum 31. Dezember mit Lagebericht und einschließlich einer Aufstellungsbescheinigung, die er als „Bestätigungsvermerk“ deklarierte, erstellt. „Der Jahresabschluss nebst Erläuterungsbericht wurde auf Grundlage der vom Auftraggeber vorgelegten Buchführung und Unterlagen sowie der von ihm erteilten Auskünfte von mir erstellt“, erklärte der CDU-Mann laut Baltic-Gutachten. Seine Angaben untermauerte er mit der Angabe von Ort, Datum, Unterschrift und einem Stempel.

Prüfbericht umfasst 50 Seiten

Die Prüfer aus Kiel kontern in ihrem im Februar 2015 erstellten und 50 Seiten umfassenden Prüfungsbericht jedoch die Darstellung des Ottersberger Christdemokraten. „Nach den uns vorliegenden schriftlichen Auftragsschreiben lag nach unserer Beurteilung unstrittig eine Erstellung der Jahresabschlüsse ohne Prüfungshandlung vor, bei dem das E-Werk als Mandant selbst die Buchführung erstellt“, heißt es in dem Prüfbericht. Nach dem Steuerkammerschreiben aus dem Jahr 2001, so die Ergänzung der Analysten, hätten die von dem Mann erstellten Bescheinigungen in korrekter Form jedoch den Wortlaut „Vorstehender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der mir vorgelegten Bücher und Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte der Firma erstellt“ und den offenbar wichtigen Zusatz „Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrags“ enthalten müssen.

Insgesamt stellten die Prüfer dem ehemaligen Betriebsleiter sowie dem CDU-Ratsherrn kein gutes Zeugnis aus: In keinem Jahresabschluss der Geschäftsjahre 2005 bis 2009 seien Einzelwertberichtigungen auf Forderungen gebucht und ausgewiesen worden. Mahnungen für offene Kundenforderungen hätten sich nur auf einen kleinen Teil der Forderungen bezogen, ein echtes Mahnwesen für den Großteil der in einem Sammelkonto ausgewiesenen Forderungen habe es nicht gegeben. Der Mann soll es laut Prüfbericht derweil versäumt haben, den fehlenden Nachweis zu dem Forderungssachkonto zu beanstanden. Aus der Buchhaltung sei ohne weitere vertiefte Einblicke ersichtlich gewesen, dass sich das Konto über die Jahre immer mehr aufgebaut habe und auch nie mehr durch Zahlungseingänge ausgeglichen worden sei, lautet die Einschätzung der Baltic-Prüfer.

CDU-Politiker wehrt sich gegen Vorwürfe

Der CDU-Politiker wehrt sich indes gegen die im Prüfbericht erhobenen Vorwürfe. „Der Baltic-Bericht kann lediglich als ein Teil des gesamten Vorgangs E-Werk Ottersberg betrachtet werden. Ohne weitere Ausführungen ergibt sich aber kein sachgerechtes Bild des Vorgangs“, erklärte er gegenüber unserer Zeitung. Er verwies aber darauf, dass er nach eigenem Kenntnisstand bisher die einzige von den in dem Gutachten genannten Personen sei, die mit Unterstützung eines Anwalts in vollem Umfang gegen die im Baltic-Bericht getroffenen Aussagen schriftlich vorgegangen ist.

Ihm halten die Baltic-Prüfer entlastend zugute, dass er sich auch habe darauf verlassen dürfen, dass wesentliche Fehler in der Buchführung und in den Jahresabschlüssen durch gesetzlich vorgeschriebene Jahresabschlussprüfungen aufgedeckt werden. Dennoch kommen die Prüfer zu der Einschätzung, dass der Mann trotz der Mitwirkung des Betriebsleiters nicht von der Eigenverantwortung für die Vollständigkeit und Richtigkeit des gesamten Rechnungswesens im E-Werk befreit gewesen sei.