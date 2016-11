Am Mittwoch wurde in Achim Richtfest gefeiert. (Björn Hake)

Mit Coca-Cola siedelt sich eine Weltmarke in Achim an. Am Mittwochvormittag gewährten der Konzern sowie die Bauwo-Grundstücksgesellschaft als Entwickler des Baus Einblicke in die riesige Halle, die derzeit in Borstel entsteht. Schon im Februar nächsten Jahres soll das Gebäude übergeben werden. Der Richtkranz wurde am Mittwoch jedoch vor etwa Hundert geladenen Gästen vor einem Gebäudeteil hochgezogen.

Von den insgesamt 33.000 Quadratmetern Fläche der Halle, die direkt am dortigen Kreisel für Logistiker und andere Branchen in die Höhe gewachsen ist, bezieht der Limonadenhersteller etwa ein Drittel. Wie berichtet, hat Coca-Cola die Standorte in Bremen und Oldenburg geschlossen und möchte in Achim künftig jährlich rund 63 Millionen Liter Limonade umschlagen. 80 Mitarbeiter sollen im neuen Logistikzentrum tätig sein und mit 20 Lastwagen werden die Kunden in Nord-Niedersachsen und Bremen mit der Brause beliefert.

Coca-Cola begründet Entscheidung

„Wir haben uns die Entscheidung der Standortwahl nicht leicht gemacht“, erzählte Frank Bündgen, Director Logistics bei Coca-Cola European Partners Deutschland, den Gästen. Ausschlaggebend für Achim seien die gute Infrastruktur und die Anbindung an zwei Autobahnen gewesen. Erstmals war Bündgen am Mittwoch persönlich in Achim und als er auf die imposante Halle zugesteuert sei, „hätte ich nicht gedacht, dass sie so groß ist“. Daher rief er spontan einen Kollegen an und erfuhr, dass Coca-Cola am neuen Standort Teil eines Projektes ist und nur einen Teil der Halle beziehen wird. „Aber wenn wir der Anstoß für mehr sein können, ist uns das recht“, sagte er. Damit spielte er auf die Hoffnungen der Stadt Achim an, dass allein der Name von Coca-Cola weitere namhafte Unternehmen in die Stadt ziehen könnte.

Ein Wunsch, den Bürgermeister Rainer Ditzfeld klar zum Ausdruck brachte: „Wir planen da ja noch mit Achim-West so ein kleines Gewerbegebiet von Hundert Hektar samt neuem Autobahnanschluss“, ließ er die Zuhörer wissen. Bereits jetzt sei eine erhöhte Nachfrage von Firmen aus Deutschland und dem benachbarten Ausland nach Gewerbeflächen in Achim zu verzeichnen.