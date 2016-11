Nach dem Unfall wurde der Fahrer mit Brandverletzungen in eine Spezialklinik nach Hamburg gebracht. (Christian Butt)

Nach Informationen einer Bekannten des Opfers hatte sich der starke Raucher auf dem Weg zur Arbeit auf der Kreisstraße 14 in Westen eine Zigarette angezündet. Dabei sei es zu einer Verpuffung in dem Opel gekommen. Diese war so stark, dass die Türen nach außen gerissen wurden. Nach Informationen der Polizei ist die genaue Ursache bislang ungeklärt.

Das Fahrzeug war mit einem Gastank ausgestattet. Dieser sitzt im Kofferraum. Die Feuerwehr versorgte den Mann, bis der Rettungsdienst eintraf. Außerdem wurde der dreifache Brandschutz sichergestellt. Gasmessungen ergaben in der Umgebung des Fahrzeugs keine erhöhten Werte. Am Telefon gab ein Experte daraufhin Entwarnung. Die Polizei ermittelt nun, wieso sich im Fahrzeuginneren ein explosionsfähiges Gasgemisch bilden konnte.

Fahrzeug wurde sichergestellt

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Carsten Mügge von der Feuerwehr Dörverden sagt, die Einsatzmeldung lautete, das ein Gasbetriebenes Fahrzeug explodiert sei und brenne. „Als wir eingetroffen sind, stand der Fahrer des Fahrzeugs neben dem Auto und wies Verbrennungen an den unbekleideten Hautstellen auf. Wir haben ihn bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut“. Der Mann schwebt nach Informationen der Polizei nicht in Lebensgefahr.

Dann wurde auch schon der Christof 6 alarmiert. Mit diesem wurde der Fahrer in eine Brandklinik nach Hamburg geflogen. Die Feuerwehr habe sich bei Fachleuten darüber informiert, ob noch Gefahr bestehe. Da alle Ventile des Fahrzeuges geschlossen waren, sei das nicht der Fall gewesen. Das Fahrzeug wurde von der Polizei sichergestellt. „Das war für uns Neuland“, sagte Mügge, so etwas habe die Feuerwehr noch nicht erlebt. Das Auto wurde von der Polizei sichergestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren vor der Verpuffung am Gastank des Fahrzeugs nichtwerkseitige Veränderungen vorgenommen worden.