Kunde entdeckt hochgiftiges Tier Lidl-Markt wegen Spinne evakuiert

Lars Köppler

Eine ebenso exotische wie brandgefährliche Spinne hat am Freitag für Aufregung in einem Lidl-Verbrauchermarkt an der Brockeler Straße in Rotenburg gesorgt.