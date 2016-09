Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Feuerwehreinsatz in Rotenburg Maistrocknungsanlage gerät während des Betriebs in Brand

Christian Butt

Während des Betriebs ist eine Maistrocknungsanlage in Visselhövede (Kreis Rotenburg) in Brand geraten. Bei dem Feuer am Mittwochabend sei ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.