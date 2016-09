Beim Absturz einer Propellermaschine auf dem Rotenburger Flugplatz ist am Freitagvormittag ein 61-jähriger Pilot mit leichten Verletzungen davon gekommen. (Polizei Rotenburg)

Beim Absturz einer einmotorigen Propellermaschine auf dem Rotenburger Flugplatz ist laut Polizeiangaben am späten Freitagvormittag ein 61-jähriger Pilot mit leichten Verletzungen davon gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann gegen 11.30 Uhr nach der Wartung der Maschine in einem Rotenburger Flugzeugservice auf einem Probeflug gewesen. Nach dem Start habe der Motor plötzlich ausgesetzt. Der erfahrene Pilot versuchte die Maschine zurückzufliegen, kam bei der ungeplanten Landung jedoch so hart auf, dass das Flugzeug auf eine Wiese neben der Landebahn rutschte.

Polizei, Feuerwehr und Rettungdienst rückten mit zahlreichen Einsatzkräften an, mussten aber kaum eingreifen. Der Pilot trug bei dem Absturz nur leichte Verletzungen davon und wurde vorsorglich in das Diakonieklinikum gebracht. (wk)