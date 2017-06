Ein Jahr ist der Badeunfall her und nach der Zeit in der Reha-Klinik ist Finn-Niklas Gerken nun wieder bei seiner Familie in Achim. (Björn Hake)

Der damals 15-Jährige lief ins Wasser am Strand in Bulgarien, stolperte und fiel in eine Welle. Durch den Aufprall konnte er Arme und Beine nicht mehr bewegen und lag kopfüber im Wasser. Er brach sich den fünften Halswirbel und ist heute querschnittsgelähmt.

„Ich wollte eigentlich schon los zum Shuttlebus und nur noch einmal kurz den Sand abspülen“, erzählt Finn-Niklas Gerken. Die Zeit, die er im Wasser lag und sich nicht bewegen konnte, kam ihm vor wie Stunden. Es können aber nur wenige Minuten gewesen sein, bis ihn ein Bulgare aus dem Wasser zog. „Dann waren auch mehrere Rettungsschwimmer da und zogen an mir. Da habe ich nur Stopp gerufen“, berichtet der heute 16-Jährige. Da er allein am Strand war, „als 15-Jähriger ist man nicht mehr im Urlaub die ganze Zeit mit den Eltern unterwegs“, bekamen seine Eltern und seine Schwester kurze Zeit später Bescheid und kümmerten sich um alles Weitere. Finn-Niklas Gerken wurde dann in das Krankenhaus Bremen-Mitte gebracht und dort operiert. Zuerst konnte er auch seine Arme nicht bewegen. Doch nach einer Reha in Hamburg und ein gutes halbes Jahr später schaffte er dies wieder. „Vor Weihnachten konnte ich dann die Arme immer besser bewegen. Das war schon ein großer Fortschritt“, erinnert sich Finn-Niklas Gerken.

Die Familie gibt ihm Kraft

Zu der Zeit habe er auch langsam wieder Mut gefasst. Das war nicht immer so: „Am Anfang war es natürlich richtig beschissen.“ Besser ging es ihm erst, als er einen Entschluss fasste: „Ich habe es einfach irgendwann akzeptiert“. Auf die Frage, was ihm hilft, mit seiner neuen Situation umzugehen, sagt er nur zwei Worte: „meine Familie“.

In der Klinik in Hamburg traf Gerken den Sänger Adel Tawil, war live bei einem Benefiz-Konzert dabei und durfte Fernsehluft schnuppern. Nach einem Badeunfall im Ägypten-Urlaub hatte Adel Tawil sich einen Halswirbel gebrochen, sein Rückenmark blieb aber unverletzt und er erholte sich wieder vollständig. Gemeinsam mit Adel Tawil stand Finn-Niklas Gerken für die Sendung „Stern TV“ vor der Kamera. „Wenn man die Stärke sieht, mit der manche Menschen damit umgehen – das ist für mich beeindruckend“, sagte der Sänger in der Sendung. „Finn ist für mich wirklich ein leuchtendes Beispiel dafür, was für Kräfte in uns Menschen stecken.“ Der Fernseh-Dreh war für den Achimer eine tolle Erfahrung und die Begegnung mit Adel Tawil etwas Besonderes. „Ich habe einen Drumstick von ihm“, erzählt er grinsend.

Weiter an Fortschritten arbeiten

Nach der langen Zeit im Krankenhaus und in der Reha wohnt Finn-Niklas Gerken jetzt wieder zu Hause in Achim. Als der Unfall im vergangenen Juli passierte, hatte er gerade seinen Realschulabschluss in der Tasche und den großen Rettungsschwimmerschein. Nach den Ferien wollte er eine Ausbildung zum Elektriker anfangen. „Den Ausbildungsplatz musste ich dann natürlich wieder absagen“, berichtet der 16-Jährige. Jetzt geht er weiter zur Schule und möchte sein Abitur machen „und dann vielleicht studieren, mal sehen“. Von klein auf war Gerken bei der Feuerwehr aktiv und ist auch heute noch stellvertretender Jugend-Feuerwehrsprecher und im Jugendvorstand der DRLG aktiv. „Das mache ich auch weiter“, sagt er. Warum erzählt der mutige 16-Jährige seine Geschichte? Ihm sei es wichtig, dass er auf die Gefahren, die beim Baden, bei unbedachten Kopfsprüngen und eben auch beim schnellen Ins-Wasser-Laufen passieren können, aufmerksam macht. „Ich möchte informieren. Natürlich soll man nicht übervorsichtig sein, aber man sollte sein Glück auch nicht herausfordern“, sagt der Achimer.

Aus seinem Aufenthalt in der Reha weiß er, dass viele Badeunfälle und Querschnittslähmungen durch Übermut und Unvorsichtigkeit entstehen. „Oft ist es auch einfach Pech, wie bei mir, aber vielleicht kann man es in einigen Fällen auch verhindern.“ In den Sommerferien geht Gerken wieder in die Reha und arbeitet weiter an seinen Fortschritten. Das Gefühl in den Beinen kommt langsam wieder und mit Unterstützung kann er einzelne Schritte gehen.