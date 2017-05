Wenn es mit der Ansiedlung von Amazon in Uesen klappt, soll das Logistikzentrum dem Vernehmen nach drei Etagen umfassen. (dpa)

Die Katze ist aus dem Sack, offizielle Bestätigungen lassen aber weiter auf sich warten, dass – wie berichtet – Amazon sich an Achim ansiedeln will. Weder Amazon noch die von der Stadt Achim mit der Vermarktung der Gewerbefläche Uesener Feld beauftragte „Entwicklung und Vermarktung von Grundflächen“ (EVG), die je zur Hälfte der Stadt Achim und der Kreissparkasse Verden gehört, wollten den Namen des Internetriesen am Dienstag bestätigen. Dabei sind die Pläne, die das Unternehmen nach Informationen unserer Zeitung in Achim vorgestellt hat, schon sehr konkret.

So soll das Logistikzentrum dem derzeit im Bau befindlichen Gebäude in Winsen an der Luhe ähneln, dem ersten Logistikstandort Amazons in Niedersachsen, dass Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden wird. Geht in Achim aus Sicht von Amazon alles glatt, würde das Unternehmen gerne das Weihnachtsgeschäft im Jahr 2019 mitnehmen wollen, war zu erfahren. Wie den Fraktionen bei einer nicht öffentlichen Runde dem Vernehmen nach außerdem vorgestellt worden sein soll, werde das Logistikzentrum laut Planung für den Standort Uesen in seiner Grundfläche eine Größe von rund 50.000 Quadratmetern haben. Und: Es soll drei Stockwerke umfassen.

Für Achim ein Volltreffer

Knapp daneben ist aus Achimer Sicht ein Volltreffer: Nachdem sich Amazon bereits vor Jahren in der Hansestadt Bremen niederlassen wollte, könnte es nun Achim bei Bremen werden – wenn alle Parameter stimmen: Wenn die Politik ihr Okay gibt und sich die EVG beziehungsweise die Stadt Achim und Amazon handelseinig werden. Und doch würde Bremen an einem weiteren Achimer Coup gewissermaßen partizipieren: Das Projekt heißt offenbar „Amazon Bremen“, zumindest sei es unter dieser Bezeichnung den Fraktionen vorgestellt worden. Und da Amazon seine bisherigen Logistikzentren intern nach dem nächstgelegenen internationalen Flughafen benannt hat, beispielsweise „HAM 2“ für den Standort Winsen im Bereich des Hamburger Flughafens, könnte das Zentrum „Bremen“ bald in Uesen stehen. Was angesichts der Vorgeschichte von Gewerbeansiedlungen in Achim aus Bremen (Coca-Cola, Mercedes-Benz) einer gewissen Komik nicht entbehrt.

Mehr zum Thema Streit um Amazon-Ansiedlung Die Opposition in Bremen wirft dem Senat der Hansestadt Versagen vor. Er hätte sich mehr um den ... mehr »

Für die EVG erklärte Bernd Kettenburg, der zugleich Erster Stadtrat ist, dass man in Gesprächen mit vier Interessenten sei. „Aus Gründen der Vertraulichkeit werde ich mich nicht zu den Verfahrensständen äußern“, sagte er auf Nachfrage. Auch Namen werde er nicht kommentieren. Denn noch sei nichts verkauft. Dass Kettenburg nicht die allerbeste Laune hat, ist derweil verständlich, schließlich hatte sich dem Vernehmen nach Amazon ausgebeten, zu diesem frühen Zeitpunkt der Verhandlungen nicht in der Öffentlichkeit genannt zu werden.

Was ebenfalls einleuchtet, denn noch sind Fragen zu klären, bis dem Internetgiganten grünes Licht gegeben werden kann. Da wäre zunächst mal die Achimer Lokalpolitik, die schon an diesem Donnerstag dem Verwaltungsvorstand ein Zeichen geben soll, ob er in tiefere Gespräche mit Amazon einsteigen soll. Wie aus Ratskreisen zu erfahren ist, soll die Idee, mit einer weiteren Weltmarke wie Amazon in der Region herausstechen zu können, mehrheitsfähig sein.

Eine Frage der Infrastruktur

Schließlich hatte der von Amazon beauftragte Projektentwickler dem Vernehmen nach erklärt, bis zu 2000 Arbeitsplätze in Achim schaffen zu wollen. Zum anderen muss die Frage der Infrastruktur beantwortet werden, da das Straßennetz im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Achim-Ost schon jetzt beizeiten überlastet ist und keinen zusätzlich Schwerlastverkehr in dem zu erwartenden Ausmaße verkraften würde. Das war bereits ein Kritikpunkt, als die Fläche bis Herbst vergangenen Jahres noch an Log-four-Real gehen sollte.