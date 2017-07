Achim. Es gibt da diesen Film mit Tom Hanks. Kinder der 80er Jahre werden sich vielleicht an ihn erinnern. In „Big“ geht es um einen zwölfjährigen Jungen, der über Nacht erwachsen wird und versucht, sich in der verrückten Erwachsenenwelt zurechtzufinden. In einer bekannten Szene des Films spielt Tom Hanks mit den Füßen auf einem riesigen Klavier, deren Tasten auf dem Boden liegen. Dieses zehn Meter lange Tasteninstrument hat nun den Weg aus Hollywood nach Achim gefunden – dank Dennis Volk, besser bekannt als „Mister Piano“.

Der Achimer spielt seit seinem sechsten Lebensjahr Klavier und tourt mit verschiedenen Shows durch Deutschland und viele Nachbarländer. Bekannt wurde Dennis Volk insbesondere durch seine Kombination aus Klavierspiel und Akrobatik, mit der er schon bei unterschiedlichen Fernsehsendern auftrat. In Kai Pflaumes „Comedy Falle“ stand er das erste Mal vor der Kamera, 15 weitere Auftritte bei unterschiedlichsten Sendern folgten. Außerdem tritt der 37-Jährige mit seinen Shows rund 100 Mal im Jahr auf Galas, Hochzeiten, Messen und privaten Empfängen auf, meist vor 300 bis 500 Zuschauern. Manchmal aber auch schon einmal vor 1000 Menschen oder wie vergangene Woche vor einem erlauchten Kreis aus dem Vatikan – unter anderem dem Privatsekretär des emeritierten deutschen Papstes Joseph Ratzinger.

Angefangen hat er aber, wie sollte es anders sein, in seinem Heimatort Achim. Im Clüverhaus hatte er seinen ersten Auftritt. „Ich konnte drei Stücke und die habe ich in Dauerschleife gespielt“, erzählt er. Danach spielte er Dinnermusik im Browiede in Intschede, kaufte sich irgendwann einen Mini-Flügel, den er im Pferdeanhänger transportierte und entwickelte dann seine Klavierakrobatikshow. Eigentlich nur, weil er für eine Casting-Show auf einem Bogen seine Darbietung beschreiben sollte. Um aufzufallen, schrieb er darauf, dass er Klavier spiele und dabei Akrobatik mache. Als er dann eingeladen wurde, musste er sich innerhalb kürzester Zeit dieses angekündigte Programm ausdenken und einüben – mit Erfolg. Seinen Job als Vermögensberater konnte er an den Nagel hängen und legt für seine Auftritte inzwischen 50 000 Kilometer im Jahr zurück. „Ich bin halt Pianist. So im Herzen“, sagt er.

Das „Walking Piano“ kam zu zum Musiker Volk wie die Jungfrau zum Kinde. Zufällig hatte er einmal auf ein Video davon geklickt und kannte den Film „Big“ aus Kinderzeiten. Das Video sei ihm dann von Youtube immer wieder ausgespielt worden. „Dann habe ich gedacht, ich rufe den Erfinder dieses Klaviers einfach einmal an“, erzählt er. Das Telefonat lief so gut, dass der 37-Jährige etwas machte, das er zwar bei anderen bewundert, das sonst aber eigentlich nicht seine Art ist: etwas wagen. Er kaufte das Klavier, ohne es vorher ausprobiert zu haben. „Als ich es dann vom Flughafen abgeholt habe, das war aufregend“, berichtet der Achimer.

Seit sechs Wochen steht oder vielmehr liegt das Klavier nun in seinem Studio in Völkersen und schon bevor er Werbung für die „Walking Piano-Performance“ verschickt hatte, bekam Volk Anfragen für die Show. Gemeinsam mit der Tänzerin Leslie Lynn spielt und tanzt er darauf „wunderschöne, mitreißende und bekannte Songs“. Volk und Lynn laufen im Handstand über die Tasten, tanzen die Akkorde – bei einem fünfstimmigen Akkord, auch gern einmal mit beiden Füßen, Händen und mit dem Kopf. Lynn gleitet über die Schultern von Volk und muss dann auf den richtigen Tasten landen, um die richtigen Töne zu treffen: „Das was ich sonst mit den Händen spiele, auf die Füße zu übersetzen, war am Anfang gar nicht so einfach, aber dann ging es irgendwann“, erzählt Volk. Das sei auch bei Menschen, die Klavier spielen können und das erste Mal auf dem „Walking Piano“ stehen, interessant zu sehen.

Bei der Performance, die „Mister Piano“ mit dem neuen Instrument präsentiert, darf sich nach der professionellen Show, auch das Publikum auf die Tasten wagen und es selbst ausprobieren. Die Premiere hatte das Klavier aus Hollywood kürzlich im Legoland. Volk bekam bereits Anfragen für einen Beitrag beim NDR und einen Text im Hamburger Abendblatt. Auch Auftritte in Las Vegas, Italien und London sind im Gespräch.

Erst einmal fährt „Mister Piano“ aber nach Italien und trifft dort Remo Saraceni, den Schöpfer des Klaviers, der es in den 80er Jahren für den Film „Big“ erfunden hat. Saraceni wohnt zwar eigentlich in den USA, ist aber gerade in seiner Heimat Italien zu Besuch. Wenn Volk von dem Treffen und von der Show mit dem „Walking Piano“ spricht, funkeln seine Augen und die Worte sprudeln aus ihm heraus: „Das Ding ist einfach der Hammer. Das macht richtig Spaß.“

Am 22. August geht seine „Walking-Piano-Tour“ los. Dann fährt der selbst ernannte „Mister Piano“ mit seinem Wohnmobil, seiner Tanzpartnerin und seinem neuen Lieblingsstück Richtung Holland, Österreich, Schweiz und Süddeutschland. Er kommt mit dem „Walking Piano“ aber auch nach Bremen und Hamburg, verspricht er. Wenn der Platz für das lange Klavier ausreichen würde, schaut er ja vielleicht sogar noch einmal im Clüverhaus in Achim vorbei – dort wo alles anfing.