Ueser Brücke gesperrt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Brücke außer Betrieb

Kai Purschke

Ferienzeit ist Baustellenzeit: Die am Sonnabend beginnende Sperrung der Ueser Brücke ist nur eines von mehreren Hindernissen, die Autofahrer in Achim in Kürze erwarten.