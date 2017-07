Innerhalb von drei Wochen sind in den Landkreisen Verden und Osterholz vier Biker ums Leben gekommen. Der Unfall auf der Landesstraße 331 in Emtinghausen eines 64-jährigen Bikers in der vergangenen Woche reiht sich in die Serie schwerer Verkehrsunfälle von Motorradfahrern ein. Vor drei Wochen starb ein 20-jähriger Biker, nur zwei Tage später eine 23-jährige Motorradfahrerin und weitere zwei Tage später ein 30-Jähriger, der ebenfalls mit einem Motorrad unterwegs war (wir berichteten).

„Oft übersehen Autofahrer die Zweiradfahrer, Biker hingegen fahren mitunter zu riskant“, sagt Helge Cassens, Sprecher der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Bei den vier Unfällen sei nur in einem Fall ein anderes Fahrzeug involviert gewesen. Bei den drei vorigen Unfällen seien die Motorradfahrer allein beteiligt gewesen. Die Verkehrsörtlichkeiten spielten bei den Unfällen laut Cassens keine entscheidende Rolle. Es gibt also nicht unbedingt besonders viele gefährliche Stellen in den beiden Landkreisen. Vielmehr seien überhöhte Geschwindigkeit oder Fahrfehler häufige Ursachen der Unfälle. Ein Großteil der Unfälle passiere bei männlichen Fahrern zwischen 25 und 35 Jahren.

Serie tödlicher Unfälle

Die Serie tödlicher Unfälle begann vor rund drei Wochen auf der B 74 in Osterholz-Scharmbeck, als ein 20-jähriger Motorradfahrer starb, weil er stürzte, in den Gegenverkehr rutschte und dort von einem Auto überrollt wurde. Zwei Tage später starb eine 23-Jährige, die mit ihrem Zweirad auf der Grenze zwischen den Landkreisen Verden und Osterholz auf der Kreisstraße 25 stürzte und gegen einen Baum prallte. Noch einmal zwei Tage später kam ein 30-jähriger Biker ums Leben, der auf der A 27 in Richtung Cuxhaven unterwegs war und bei starkem Regen mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ fuhr, wie die Polizei schreibt. Auch er stürzte, prallte gegen die Stützpfosten der Leitplanken und starb.

Der jüngste Unfall ereignete sich auf der Bremer Straße in Emtinghausen. Als ein Fahrer eines Ackerschleppers nach links auf eine Hofzufahrt abbog, überholte der Zweiradfahrer, sodass der Motorradfahrer und der abbiegende Ackerschlepper zusammen stießen. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer so stark verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Mit dem Begriff „nicht angepasste Geschwindigkeit“ meint die Polizei Folgendes: Unfälle passieren nicht unbedingt, weil Motorradfahrer die Geschwindigkeitsbegrenzung überschreiten. Vielmehr sei die Geschwindigkeit oft nicht richtig an die Fahrfertigkeiten angepasst. So könne ein geübter Biker durchaus mit 100 km/h durch eine Kurve fahren und es passiere nichts. Für einen weniger geübten Fahrer, sei es aber eventuell besser, in derselben Kurve nur mit 80 km/h zu fahren.

„Die Straße ist keine Rennstrecke“

"Häufig ist die Ursache Selbstüberschätzung", sagt auch Rosite Meyer, die selbst seit langen Jahren Motorrad fährt und den "Heavens Ridern", der Arbeitsgemeinschaft christlicher Motorradfahrerinnen in Westen angehörte. Motorradfahren ist aus ihrer Sicht ein Hochleistungssport und bedarf daher viel Übung und Konzentration. Zudem könnten Autofahrer häufig nicht einschätzen, wie schnell Motorradfahrer sind und die Zweiräder würden häufiger übersehen. Wichtig sei es daher als Motorradfahrer, nicht nur für sich, sondern auch für den Autoverkehr zu gucken. Das gehe allerdings nur dann, wenn die Geschwindigkeit nicht zu hoch ist. „Die Straße ist keine Rennstrecke“, appelliert Rosite Meyer daher an ihre Biker-Kollegen.

„Letztlich ist es egal, wer Schuld an einem Unfall hat – Motorradfahrer gehören zu den Schwächeren im Straßenverkehr, da sie keine Knautschzone besitzen“, sagt Helge Cassens. Während ein Unfall mit einem Auto meist mit einem Blechschaden ende, verlaufe derselbe Unfall mit dem Motorrad oft tödlich.

Im Jahr ereignen sich laut Polizeistatistik über 50 Motorradunfälle im Landkreis Verden. Im Jahr 2014 waren es 54, in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 58. Von den 58 verunfallten Motorradfahrern waren in 31 Fällen die Motorradfahrer allein beteiligt. In diesem Jahr gab es bis jetzt 36 Unfälle im Landkreis.

Die Unfallursachen seien laut Cassens neben erhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit entweder Fahrfehler, ein mangelnder Sicherheitsabstand, oder das Übersehen eines anderen Verkehrsteilnehmers. Er rät daher den Motorradfahrern dazu, sich mit hellen Farben oder Warnwesten noch besser sichtbar zu machen.

Nach den schweren Unfällen in den vergangenen Wochen, bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer in den beiden Landkreisen Verden und Osterholz noch einmal besonders um eine besonnene und umsichtige Fahrweise.