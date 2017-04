Das brennende Haus befindet sich an der Alten Mitteldorfer Straße in Posthausen, das zum Flecken Ottersberg gehört. "Personen sind bei dem Brand bisher nicht zu Schaden gekommen", sagt Helge Cassens, Pressesprecher der zuständigen Polizeiinspektion in Verden, dem WESER-KURIER. "Aber die Löscharbeiten dauern an."

Der Polizei sei der Brand um 8.15 Uhr von einer Bewohnerin des Hauses gemeldet worden, so Cassens weiter. Die Feuerwehr sei nun mit einem Großaufgebot vor Ort.