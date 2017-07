(dpa)

Die Rotenburger Polizei hat das Rätsel um den Toten an der Bundesstraße 75 aufklären können. Nach bisherigen Erkenntnissen ist er Opfer eines Verkehrsunfalls geworden.

Bei dem getöteten Mann handelt es sich um einen 50-jährigen Scheeßeler. Warum er zu dieser Zeit zu Fuß an der Bundesstraße unterwegs war, ist noch unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ermittlungen ergaben, dass ein 20-jähriger Autofahrer aus der Samtgemeinde Sottrum in der Nacht zum Dienstag mit seinem Wagen auf der B 75 von Scheeßel in Richtung Sottrum gefahren ist.

Kurz nach Mitternacht habe der junge Mann hinter der Auffahrt Rotenburg-Ost einen Knall wahrgenommen. Womit er zusammengestoßen ist, habe er nicht feststellen können. Eine Suche am Unfallort sei erfolglos verlaufen. Mit dem beschädigten Fahrzeug fuhr der 20-Jährige daraufhin nach Hause.

Am nächsten Tag habe seine Mutter den Unfall als möglichen Zusammenstoß mit einem Tier bei der Polizei in Sottrum gemeldet. Die ungewöhnlichen Beschädigungen am Fahrzeug ließen bei den Beamten Zweifel aufkommen. Die Frau räumte jedoch schnell ein, nicht die Unfallfahrerin gewesen zu sein. Ihr 20-Jähriger Sohn habe das Fahrzeug zur Unfallzeit gelenkt.

Der junge Mann wurde daraufhin zum Unfallablauf befragt. Er schilderte seine Version vom nächtlichen Zusammenstoß und nannte eine mögliche Unfallstrecke. Nach dem Hinweis eines 64-jährigen Traktorfahers, der etwas Ungewöhnliches am Fahrbahnrand der Bundesstraße gesehen und gemeldet hatte, fanden Beamte der Rotenburger Polizei den leblosen Körper des Unfallopfers in einem Straßengraben.

Für die Unfallaufnahme musste die B 75 über mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 17 Uhr gab die Polizei die Strecke wieder frei.

Dem 20-jährigen Unfallverursacher wurden zwei Blutproben und der Führerschein abgenommen. Das Unfallfahrzeug wird durch einen Gutachter untersucht.

Eine Obduktion des Leichnahms ist angeordnet worden.

Derzeit prüft die Polizei, ob das Unfallopfer mit einem Einsatz am Abend zuvor in Scheeßel und einer Notrufmeldung von Verkehrsteilnehmern im Zusammenhang steht. Gegen 21 Uhr war der Polizei ein unbekannter Mann gemeldet worden, der im Scheeßeler Ortskern den Durchgangsverkehr behindert habe. Später wurde über Notruf ein ähnlicher Vorfall zwischen Bartelsdorf und Veersebrück gemeldet. Trotz intensiver Suche konnten die Beamten den Verursacher der Meldung auf dieser Strecke nicht aufgreifen. (wk)

- Dieser Text wurde um 11:43 Uhr aktualisiert -