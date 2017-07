(dpa)

Beamte der spezialisierten Tatortgruppe und des Fachkommissariats für Tötungsdelikte hatten direkt die Ermittlungen aufgenommen.

„Derzeit verdichtet sich der Verdacht, dass es dort in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Verkehrsunfall gekommen sein dürfte“, heißt es von der Polizei. Denn bei der Polizeistation in Sottrum war am Dienstagmittag ein Wildunfall angezeigt worden. Aufgrund der Unfallspuren am Fahrzeug hatten die Beamten aber Zweifel an der Aussage.

Die darauf folgenden Ermittlungen führten die Polizei zum Fundort des Toten. Die Ermittlungen dauern an. Der Verkehr zwischen Scheeßel und Sottrum wurde durch das Rotenburger Stadtgebiet geleitet.