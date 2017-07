Wer die zum 1. Juli fällig gewordenen Jahresgebühren für die Abfallentsorgung noch nicht bezahlt hat, muss in Kürze mit einer kostenpflichtigen Mahnung der Kreiskasse rechnen. Das hat der Landkreis Verden am Dienstag mitgeteilt. Bei Grundstückseigentümern, die eine Lastschriftermächtigung erteilt haben, ist die Abbuchung bereits erfolgt. Sollte sich im Laufe des Jahres die Bankverbindung für den Lastschrifteinzug ändern, bittet die Kreisverwaltung um rechtzeitige Mitteilung. Die Bankverbindung kann auch online unter www.landkreis-verden.de (Abfallwirtschaft) geändert werden.

Gebührensätze im Internet nachzulesen

Zahlungspflichtige Bürger, die Einzelüberweisungen tätigen, sollten jetzt kurzfristig prüfen, ob fristgerechte Zahlungen veranlasst wurden. Die korrekte Gebührenhöhe, das Kassenzeichen sowie die Bankverbindungen des Landkreises sind dem jüngsten Gebührenbescheid zu entnehmen. Auch die aktuellen Gebührensätze für die verschiedenen Gefäßgrößen können auf der Internetseite des Landkreises nachgelesen werden.

Um die richtige Zuordnung der Zahlungen zu gewährleisten, sind das Kassenzeichen sowie der Name des Zahlungspflichtigen deutlich lesbar anzugeben. Dies sei insbesondere in den Fällen wichtig, in denen der Mieter die Gebühren direkt überweist. Fragen zu den Abfallgebühren beantwortet die Kreisverwaltung unter der Telefonnummer (04231) 15272. An-, Ab- oder Ummeldungen von Abfallbehältern werden nur schriftlich angenommen, sie können aber auch online erfolgen.