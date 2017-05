Das Amazon-Logistik-Zentrum in Winsen erstreckt sich über eine Grundfläche von 65.000 Quadratmetern.

Wer im Sendegebiet rund um Hamburg aufmerksam Radio hört, dem dürften die Spots aufgefallen sein: Mit kurzen Einspielern wirbt Amazon darin um Mitarbeiter für seinen neues Logistik-Zentrum in Winsen (Luhe). Innerhalb eines Jahres sollen am Standort südlich der Elbe 1000 Jobs entstehen.

Entwickelt sich das Zentrum wie geplant, könnten dort perspektivisch etwa 2000 Menschen arbeiten. Doch wie sollen in einer Region, in der die Arbeitlosenquote mit gut vier Prozent vergleichsweise niedrig ist, in kürzester Zeit so viele neue Mitarbeiter gefunden werden?

Personal für das Logistik-Zentrum

Amazon geht bei der Suche nach Angestellten offensiv vor. Radiospots sind nur ein Baustein. An Litfasssäulen, in U- und S-Bahnen, auf Bussen, über Soziale Netzwerke, seine Internetseite und in Zeitungen wirbt der Onlinehändler für die offenen Stellen. Und auch die Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen ist längst mit einem eigenen Projektteam eingebunden: Vier Mitarbeiter kümmern sich derzeit ausschließlich darum, Personal für das Logistik-Zentrum zu finden.

Ein Projektteam in dieser Größenordnung ist für die Lüneburger ungewöhnlich. Das sagt auch Bernd Passier, der Vorsitzende der Geschäftsführung der örtlichen Arbeitsagentur. „Ansiedlungen in dieser Größe fanden in den vergangenen Jahren im Agenturbezirk nicht statt“, erklärt er.

Eine ähnliche Situation dürfte auch in Achim entstehen, sollte sich Amazon dort tatsächlich ansiedeln. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Verden lag im April bei 4,8 Prozent. Doch kommt ein Konzern wie Amazon in die Region, dann zieht ein solcher Arbeitgeber Menschen weit über den Landkreis hinaus an. Und das nahe gelegene Bremen hat mit einer sehr viel höheren Arbeitslosenquote (April: 9,8 Prozent) zu kämpfen.

In einem Logistik-Zentrum, wie es derzeit für 90 Millionen Euro in Winsen gebaut und später auch in Achim entstehen könnte, arbeitet ein Großteil der Menschen in eher einfacheren Tätigkeiten. Sie nehmen die Ware an, lagern diese ein und aus und verpacken sie.

Mehr zum Thema Streit um Amazon-Ansiedlung Die Opposition in Bremen wirft dem Senat der Hansestadt Versagen vor. Er hätte sich mehr um den ... mehr »

Deutlich mehr als die Hälfte der Jobs entstehen in diesen Sparten, sagt Stephan Eichenseher, der als Amazon-Sprecher den Bereich Logistik betreut. Dementsprechend werden für Winsen auch viele geringqualifizierte Menschen gesucht. Gezielt werden laut Arbeitsagentur Lüneburg-Uelzen auch Arbeitssuchende angesprochen.

Amazon zahlt, zumindest in Winsen, über dem in der Region üblichen Stundenlohn für Lagerarbeit. Der Einstiegslohn liegt bei einer 40-Stunden-Woche mit 11,15 Euro gut einen Euro über dem vergleichbarer Tätigkeiten, heißt es seitens der Arbeitsagentur.

"Hamburg ist ein starker Logistikstandort."

Auch im Vergleich mit anderen deutschen Amazon-Standorten liege man am oberen Ende, sagt Amazon-Sprecher Eichenseher. „Hamburg ist ein starker Logistikstandort“, begründet er. Und nicht nur mit Unternehmen in und um Hamburg steht der Konzern im Wettbewerb.

In Soltau, gut 45 Minuten mit dem Auto von Winsen entfernt, baut der Fahrzeughersteller Audi ein Logistik-Zentrum. Der Bedarf an neuen Mitarbeitern liegt hier bei 400. Zudem betreibt der Modehändler Takko in der Nachbarschaft des künftigen Amazon-Standorts sein Zentrallager mit ebenfalls mehr als 100 Beschäftigten.

Um neue Mitarbeiter nach Winsen zu locken, bietet Amazon nach Angaben von Sprecher Eichenseher daher nicht nur einen höheren Lohn an, sondern auch Zusatzleistungen wie Jahressonderzahlungen, ein Aktienprogramm und Versicherungsleistungen. Gut 200 Bewerbungen pro Woche laufen derzeit nach eigenen Angaben beim Konzern auf.

Eine lukrative Beschäftigung

Doch das wiederum kann zu Problemen bei anderen Arbeitgebern sorgen. Tatsächlich ist bei Rainer Näbsch, dem Ersten Bevollmächtigten der IG Metall Celle-Lüneburg, schon die ein oder andere Anfrage von Metallern eingetrudelt, die sich bei ihm nach den Jobbedingungen bei Amazon erkundigt haben.

„Es gibt einige Kollegen, die nicht gut qualifiziert sind, und für die die Arbeit bei Amazon eine lukrative Beschäftigung wäre“, sagt Näbsch. Er warnt aber auch davor, dass die Arbeit bei dem Online-Händler vergleichsweise einseitig ausgerichtet sei und es nur wenig Entwicklungspotenzial gebe.

Gleichzeitig begrüßt der IG-Metall-Chef den Wettbewerb, der nun unter den Arbeitgebern in der Region entsteht. „Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen kommen nun in die Situation, dass sie sich überlegen müssen, ob sie nicht auch beim Gehalt eine Schippe drauflegen“, sagt er.

Amazon wehrt sich gegen Tarifvertrag

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte Amazon in der Vergangenheit kritisiert. Nicht nur, weil Amazon sich gegen einen Tarifvertrag nach den Bestimmungen des Versandhandels wehrt. Sondern auch wegen der Zusatzvereinbarungen.

„Freie Zahlungen und Boni sollen jederzeit wieder storniert und rückgängig gemacht werden“, heißt es auf einer Verdi-Website zum Thema. „Die Amazon-Beschäftigten, die hoch flexibel arbeiten und sehr viel leisten, verdienen Sicherheit und Stabilität.“

Thomas Voss ist bei Verdi Bundesfachgruppensekretär für den Versand- und Onlinehandel und kennt daher viele der Amazon-Logistik-Zentren. „Dass neue Jobs geschaffen werden, finden wir natürlich erst einmal gut“, sagt er. Aber die Arbeitsbedingungen vor Ort müssten sich dringend verbessern.

Beschäftigte aus bis zu 30 verschiedenen Nationen

Zwar verkürze ein robotergestütztes Lager, wie es in Winsen entsteht, die Laufwege der Mitarbeiter. Aber der der Leistungsdruck in den Logistik-Zentren bleibe hoch. Zudem, so kritisiert Voss, seien immer noch viele der Jobs befristet. Dass sich daran in Winsen etwas ändert, glaubt er nicht.

Voss berichtet von Zentren, in denen die Beschäftigten zum Teil vierstündige Autofahrten auf sich nehmen, um für Amazon zu arbeiten. An einigen Standorten seien Menschen aus bis zu 30 verschiedenen Nationen beschäftigt. „Da geht alles“, sagt Voss.

Auch André Wiese, Bürgermeister der Stadt Winsen, hat sich Gedanken darüber gemacht, wo denn all die Menschen herkommen sollen, die in dem neuen Zentrum arbeiten werden. „Wir haben Amazon klar gesagt, dass unser Arbeitsmarkt allein den Bedarf nicht decken kann“, sagt er. Winsen sei wegen der Nähe zu Hamburg eine wachsende Stadt und habe deswegen vor allem auf dem Wohnungsmarkt Druck.

Kernbelegschaft wird bereits eingearbeitet

„Für uns steht auch im Mittelpunkt, wie schnell wir wie groß werden wollen“, sagt Wiese. Daher habe sich die Stadtverwaltung vor der Zusage zunächst einmal Zeit genommen und Vor- und Nachteile einer Amazon-Ansiedlung abgewogen. Heute sagt Wiese: „Ich finde die Ansiedlung gut.“

Im September sollen die ersten Pakete vom Amazon-Logistik-Zentrum in Winsen versandt werden. Schon jetzt wird die Kernbelegschaft von etwa 120 Mitarbeitern eingearbeitet. Das Projektteam bei der Arbeitsagentur ist noch bis Ende des Jahres im Einsatz. Bis dahin wird Amazon weiter offensiv für sich werben.