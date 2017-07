Herr Wutschik, ich erreiche Sie gerade bei einer Wandertour. Ist Werner Momsen auch dabei oder musste er zu Hause bleiben?

Er wollte lieber schwimmen gehen, weil er überlegt, ob er sich bei einem Triathlon anmeldet.

Muss ein bisschen Abstand also auch einfach mal sein, bevor Sie wieder gemeinsam auf der Bühne stehen?

Ach, wir sind wie ein altes Ehepaar. Manchmal geht man sich auf den Geist, aber ohne ist auch nicht schön. Wir mögen uns schon ganz gerne – der Werner und ich.

Am 8. Juli gastieren Sie auf der Freilichtbühne Daverden. Zunächst einmal: Treten Sie lieber unter freiem Himmel oder mit einem Dach über dem Kopf auf?

Das ist natürlich eine Wetterfrage. Wenn Petrus es gut meint, kann es draußen wunderschön sein. Wenn wir da alle mit Regenjacken sitzen weniger. Dann wäre ein Dach über dem Kopf wohl schöner. Ich hoffe, wir haben wie beim letzten Mal einen lauschigen Sommerabend.

Und Werner Momsen? Ist er sehr wetterempfindlich?

Na ja, ab einer gewissen Wassermenge setzt der Schwammeffekt ein und er bekommt Stoffwechselprobleme...

In Daverden bekommen die Zuschauer das neue Programm „Schaum vorm Mund“ präsentiert. Worauf können sie sich dabei freuen?

Auf einen Abend mit Spaß und Tiefgang. Ich hab mir für dieses Programm die Frage gestellt, über was darf und sollte man sich eigentlich aufregen und wie kann ich das machen, damit die Leute Spaß daran haben. Es ärgert mich, dass in unserer Gesellschaft so viel gejammert wird, obwohl es uns meistens doch gut geht. Warum können wir so schlecht glücklich sein aber so gut meckern? Darum soll es gehen.

Steckt in dem Programm eigentlich mehr Detlef Wutschik oder mehr Werner Momsen?

Das kann man nach fast 20 gemeinsamen Jahren nicht mehr trennen. Er denkt wie ich und ich denke wie er.

Traut sich Werner Momsen Dinge auszusprechen, die Sie so auf der Bühne nicht sagen würden?

Ja, mein Werner ist frecher und direkter als ich. Vieles was er sagt, würde ich nur sagen, wenn ich genau wüsste, wen ich vor mir habe. Da bin ich zurückhaltender und diplomatischer als er.

Seit 1999 touren Sie nun schon mit Werner Momsen. Wie alt war er eigentlich, als Sie sich für eine „Zusammenarbeit“ entschieden haben?

Es ist nicht so ganz klar, wie alt er ist. Das liegt im Auge des Betrachters. Er ist ein erfahrener älterer Mann, der den Schalk im Nacken hat und dessen Neugierde immer jung geblieben ist. Er wird auch nicht älter, sondern nur dreckiger. Eigentlich ist er zeitlos.

Ein Ruhestand scheint somit nicht in Sicht zu sein. Was sind die weiteren Karrierepläne?

Nein, Ruhestand ist nichts für Werner. Der muss raus. Der muss unter Menschen, der will was erleben und erfahren warum seine Mitmenschen was, warum tun. Was die weiteren Pläne sind? Im Herbst kommen zwei CD’s mit Mitschnitten von Programmen, ein plattdeutsches Buch mit „Hör mol’n beten to“- Geschichten und viele schöne Auftritte. Sein Plan ist, offen zu bleiben für das was kommt und Spaß am Leben haben.

Das Gespräch führte Marius Merle.

Der Kabarettist Detlef Wutschik aus Achim-Baden tritt seit fast 20 Jahren mit der Figur Werner Momsen vor allem auf norddeutschen Bühnen auf. Der sogenannte „Klappmaul-Komiker“ kann auch auf zahlreiche TV-Auftritte zurückblicken und war schon als Buchautor tätig.