Nur mit Atemschutz konnte die freiwillige Feuerwehr das Schulgebäude entlüften, damit keine Gefahr mehr von dem ausgeströmten Reizgas ausging. (INGO MOELLERS)

Über 30 Rettungswagen aus der gesamten Region wurden alarmiert, ein Notarzt per Hubschrauber eingeflogen und 15 Schüler mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Just als Schulleiter Jan-Michael Braun über Neuerungen an der Schule An der Ellerbäke im Ortsteil Bookholzberg in der Gemeinde Ganderkesee berichtete, kam die Nachricht: Großeinsatz an der Oberschule, zahlreiche Schüler klagten über Atemwegsbeschwerden.

Was genau geschah, ist noch nicht geklärt. Die Polizei sprach davon, dass es einen Reizgas-Vorfall gegeben habe. Wahrscheinlich habe ein Schüler in einem WC oder im Pausenraum mit dem Gas hantiert, das dann ausgetreten ist und zahlreiche seiner Mitschüler verletzte. Rund 30 Schüler klagten über Atemwegsbeschwerden.

Die freiwillige Feuerwehr Bookholzberg, die ebenfalls mit 30 Einsatzkräften angerückt war, hat mittlerweile das Schulgebäude belüftet, um das Gas aus den Räumen zu bekommen.