Junge Puten in einem Stall in Niedersachsen. (dpa)

In einem Geflügelbestand in der Gemeinde Dötlingen ist die Geflügelpest ausgebrochen. Betroffen ist nach Angaben des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums ein Betrieb mit 10.000 Mastputen. Es handele sich landesweit um den dritten Fall bei Nutztieren. Laut Ministerium hatte am 23. Dezember zunächst ein Privatlabor bei erkrankten Puten das Aviäre Influenzavirus H5 festgestellt, Proben durch das Veterinäramt bestätigten den Verdacht dann an Heiligabend. Das nationale Referenzlabor des Friedrich-Löffler-Instituts habe die hochpathogene Form H5N8 festgestellt. Sämtliche 17 Wochen alten Putenhähnchen in dem Bestand wurden am ersten Weihnachtstag getötet. Mittlerweile hat das Ministerium aus den Landkreisen Cloppenburg und Northeim noch weitere Ausbrüche gemeldet.

Das Veterinäramt des Landkreises Oldenburg hat für die gesamte Gemeinde Dötlingen ein sogenanntes Stand-Still angeordnet, das ab Heiligabend 16 Uhr für 72 Stunden gilt, also noch bis zum heutigen Dienstag, 27. Dezember, 16 Uhr. In dieser Zeit dürfen weder Geflügel, Geflügelerzeugnisse noch tierische Nebenprodukte von Geflügel transportiert werden. Ausgenommen ist lediglich der Durchgangsverkehr auf der Autobahn.

In der Gemeinde Dötlingen befinden sich nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums 91 Geflügelbetriebe mit zusammen rund einer Million Tiere. Im Umkreis von einem Kilometer um den betroffenen Bestand gebe es zwei weitere Betriebe mit insgesamt rund 24 000 Puten. Sie seien ebenfalls auf Vogelgrippe überprüft worden, dort habe sich aber kein Verdacht ergeben. Allerdings wurden auch in zwei Betrieben im Landkreis Vechta je rund 12 000 Puten getötet. Als Grund nannte das Ministerium „enge Kontakte“ zwischen den Betrieben, „vor allem durch Futtermeister, die an allen drei Standorten in die Ställe gingen“.

Sperrgebiet im Drei-Kilometer-Radius

Im Radius von drei Kilometern um den Ausbruch hat der Landkreis einen Sperrbezirk eingerichtet, im Radius von zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet. Innerhalb des Sperrgebiets befinden sich die Orte Neerstedt, Brettorf, Klattenhof und Rhade. Dötlingen, Aschenstedt und Hockensberg liegen gerade eben außerhalb des Bereichs, der östlich bis an die Bundesstraße 213 heranreicht. Das Beobachtungsgebiet umfasst fast den gesamten Landkreis, lediglich Gebiete ganz im Norden mit der Autobahn 28 als Grenze sowie im Osten die Gemeinden Kirchseelte, Dünsen, Beckeln, Colnrade und jeweils die östlichen Teile von Groß Ippener und Winkelsett sind ausgenommen.

Insgesamt sind in den verschiedenen Gebieten laut Landkreis 624 Betriebe mit knapp sechs Millionen Tieren betroffen. Im Beobachtungsgebiet ist es untersagt, Geflügel oder Geflügelprodukte aus einem Bestand heraus oder in ihn hinein zu bringen. Ställe dürfen nur mit Sicherheitskleidung betreten werden, die anschließend desinfiziert oder „unschädlich beseitigt“ werden muss. Desinfizierung ist ebenso für Fahrzeuge oder Behälter Pflicht, mit denen Geflügel und Geflügelprodukte, aber beispielsweise auch Futtermittel oder anderes möglicherweise infiziertes Material transportiert wurden. Geflügelausstellungen, -märkte und ähnliches sind natürlich erst recht verboten.

Stallpflicht im Landkreis Oldenburg

Im Sperrbezirk greifen darüber hinaus noch schärfere Auflagen. Dort dürfen unter anderem nicht einmal Säugetiere aus einem Bestand in einen anderen gebracht werden. Sogar eine „ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung“ ist vorgeschrieben und muss auch dokumentiert werden.

Im gesamten Landkreis Oldenburg gilt bereits seit dem 12. November eine allgemeine Stallpflicht für Geflügel. Nachdem am 23. November im Nachbarlandkreis Cloppenburg die Geflügelpest ausgebrochen war, wurden mehrere Tausend Freiland-Gänse, für die bis dahin noch Ausnahmen genehmigt worden waren, vorzeitig geschlachtet.

Wissenswertes zur Vogelgrippe und den Verhaltensregeln hat der Landkreis im Internet auf www.oldenburg-kreis.de veröffentlicht. Gleich auf der Startseite finden sich Links zu detaillierten Informationen.