Im "Wollepark" wird das Gas abgedreht. (dpa)

Der städtische Energieversorger in Delmenhorst macht Ernst: Nach Zahlungsrückständen von fast 200.000 Euro soll den Bewohnern zweier Mietshäuser im "Wollepark"-Gebiet der Gashahn am Donnerstag zugedreht werden. Viele Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, haben die 350 überwiegend ausländischen Mieter nicht, ergab eine Nachfrage bei Mieterbund, Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft und dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund. Unisono heißt es: Die Mieter müssen sich zusammenschließen und gemeinsam agieren - auch wenn sie für die Situation gar nichts können. Ihr Vermieter ist für die Zahlungsrückstände verantwortlich.

Was ist das "Wollepark-Gebiet" in Delmenhorst?

Das "Wollepark"-Gebiet gilt als Problemviertel. Die Stadt will das rund 23 Hektar große Gebiet sanieren. In dem Quartier sind Mieter aus 38 Nationen zu Hause, darunter viele Rumänien, Bulgaren und Polen. Die Planungen für den "Wollepark" stammen von 1968/69. Die ersten mehrgeschossigen Mehrfamilienhäuser wurden 1970 fertig. Aus städtebaulicher Sicht besteht ein Sanierungsstau an Gebäuden und Wohnungen und damit hoher Leerstand. Bereits Mitte nächster Woche rollen die Abrissbagger an, um die nicht mehr genutzten Wohnblöcke 1 bis 5 abzureißen. Für die Sanierung des Gebiets stehen nach Angaben der Stadt 9,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Ist das Abstellen von Energie rechtens?

"Rein formal ist die Position der Stadtwerkegruppe okay", sagte Ulrich Ropertz, Sprecher des Deutschen Mieterbundes. Auch wenn dadurch die Mieter betroffen seien, die ihre Zahlungen an den Vermieter geleistet hätten. Nach der Rechtsprechung steht die Zulässigkeit der Einstellung bei Zahlungsverzug außer Frage (BGH, Urteil vom 6. Mai 2009). "Insofern ist es auch unbestritten, dass der Kunde für seine Zahlungsfähigkeit Sorge zu tragen hat und keine Lieferung erwarten kann, wenn er seinen vertraglichen Zahlungspflichten nicht nachkommt", sagte eine Sprecherin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW/Berlin). Das Gleiche gelte bei Mietshäusern wegen Zahlungsrückständen des Vermieters als Vertragspartner.

Was können die Mieter dagegen tun?

"Die Mieter müssen sich zusammenschließen und gemeinsam agieren", sagte Ropertz. Sie müssten zusammen dem Energieversorger ein Angebot machen, künftig die Vorauszahlungen direkt zu zahlen. "Ich würde eine Koalition schmieden mit Mieterverein, Politik, Kirche, sozialen Institutionen, um eine Lösung zu finden." Auch der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek, sieht darin "die einzige Chance". Die Mieter sollten zusammen einen Anwalt einschalten. "Der müsse mit den Stadtwerken einen Finanzierungsplan erarbeiten und sagen, wir überweisen euch das Geld direkt." Dazu gehöre, die Miete drastisch zu kürzen - notfalls bis auf Null. Wenn die Sperrung der Versorgung eines Mehrfamilienhauses drohe, besteht nach Angaben des Verbandes für die Mieter zur Abwendung der Lieferunterbrechung die Möglichkeit, einen Schuldbeitritt im Rahmen einer "Notgemeinschaft" zu erklären. Die dann direkt von den Mietern erbrachten Leistungen an das Versorgungsunternehmen könnten mit den Betriebs- und Heizkostenvorschüssen gegenüber dem Vermieter aufgerechnet werden.

Wie kann die Politik helfen?

Die Politik müsse Einfluss auf den städtischen Energieversorger nehmen, damit dieser mit den Mietern verhandelt und nach einer Lösung suche, sagte Ropertz. "Die dürfen nicht tatenlos zusehen." Bei den vielen Mietern mit Migrationshintergrund sollten im Rahmen der Integrationsmaßnahmen Hilfen angeboten werden, sagte Bullerdiek. "Die Stadt könnte einen Dolmetscher spendieren." Den Mietern müsse deutlich gemacht werden, dass es nur gemeinsam geht.

Kann man gegen den säumigen Vermieter vorgehen?

"Es ist nicht hinnehmbar, dass Gelder veruntreut werden und die Mieter in unhaltbaren Umständen leben müssen", sagte Bullerdiek. "Da müssen Anzeigen von den Mietern gemacht werden, das muss strafrechtlich verfolgt werden." Auch Ropertz forderte Strafanzeigen gegen den Vermieter. Sperrungen von zentralversorgten Mehrfamilienhäusern wegen Zahlungsrückständen des Vermieters kommen nach Angaben des BDEW selten vor. Grundsätzlich sei jeder Energie- und Wasserversorger daran interessiert, bei Zahlungsrückständen eine Lösung zu finden, die eine Sperrung verhindere, sagte die Sprecherin. (dpa/lni)