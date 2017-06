In die Fassade gekracht: ein LKW in Delmenhorst (Ingo Moellers)

Zu einem schweren Unfall ist es am Freitagmorgen in Delmenhorst gekommen. Ein 40-Tonner ist in der Kurve von der Nutzhorner Straße zur Lessingstraße in ein Wohnhaus gekracht und hat ein davor abgestelltes Auto mitgerissen. Wie Polizeisprecherin Merle Behle vor Ort mitteilte, hat sich zum Zeitpunkt des Aufpralls niemand in dem Kleinwagen befunden. Der Lastwagenfahrer konnte das Führerhaus verlassen, Rettungskräfte versorgten ihn zunächst vor Ort und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zu der Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am Vormittag noch keine Angaben machen.

In dem in Mitleidenschaft gezogenen Gebäude befindet sich zudem ein Friseursalon, dessen Fassade der Laster ebenfalls in Teilen eingedrückt hatte. Laut Feuerwehr-Chef Thomas Stalinksi hatten sich mehrere Menschen in dem Salon befunden. „Die Ladenbesitzerin erlitt einen Schock“, sagte er. Einsatzkräfte hätten die Frau vor Ort betreut. In ein Krankenhaus musste sie nicht.

Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der mit vollen Müllsäcken beladene Lastwagen aus den Niederlanden auf der Nutzhorner Straße unterwegs und kam unvermittelt nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte er zunächst in das geparkte Auto und schob es in die Fassade des Wohn- und Geschäftsgebäudes.

Anwohner hatten sich am Absperrband versammelt und reagierten fassungslos. „Schockierend ist das“, sagte eine Mühlenstraßen-Bewohnerin, die gerade mit dem Rad unterwegs war. Wirklich gewundert habe es sie allerdings nicht, dass es an der Nutzhorner Straße einmal kracht. „Autofahrer nehmen hier Geschwindigkeit auf, um noch die nächste grüne Ampel zu bekommen“, sagte sie.

Das sich im Lastwagen befindliche Kontrollgerät war am Vormittag noch nicht ausgelesen, sagte die Polizeisprecherin am Unfallort. Ihren Angaben zufolge soll ein Statiker noch an diesem Freitag zudem prüfen, ob das Gebäude einsturzgefährdet ist.

Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Mühlenstraße und Nutzhorner Straße war in weiten Teilen nur einspurig für den Autoverkehr freigegeben. An mehreren Stellen des Lasters traten Flüssigkeiten aus. Die Bergungsarbeiten dauern an.