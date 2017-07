In Bergedorf kam es zu einem schweren Unfall. (ARMIN WEIGEL, dpa)

Ganderkesee. Ein 45-jähriger Autofahrer aus der Gemeinde Prinzhöfte ist am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Bergedorfer Landstraße mit einem Baum kollidiert. Laut Polizei kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dem 45-Jährigen gelang es zwar zunächst, den Wagen zurück auf die Straße zu lenken, doch dann verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum, wobei sich der Wagen überschlug. Der Mann hatte Glück und wurde nur leicht verletzt, am Auto entstand Totalschaden.