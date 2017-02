Die selbsternannten "Reichsbürger" fertigen sogar falsche Pässe an. (dpa)

Nach Angaben einer Polizeisprecherin bestand der Verdacht, dass das Paar gegen das Waffengesetz verstößt. Waffen wurden in der Wohnung nicht gefunden, es wurden aber andere mögliche Beweismittel beschlagnahmt.

Bereits im Dezember waren in dem gleichen Ermittlungsverfahren Waffen und Waffenteile beschlagnahmt worden.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird inzwischen bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Viele Akteure sind nach Einschätzung der Behörden in der rechtsextremen Szene aktiv. In der vergangenen Woche gab es bundesweite Razzien gegen "Reichsbürger". (dpa)