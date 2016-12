Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Unfall auf Parkplatz an der A 1 Angefahrener Mann erliegt Verletzungen

Auf dem Parkplatz Drantumer Mühle an der A 1 in Richtung Bremen ist am Mittwoch ein Mann angefahren und so schwer verletzt worden, dass er wenig später starb. Die Autobahnpolizei sucht Zeugen des Unfalls.