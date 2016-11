Der wegen mehrfachen Mordes und Mordversuchs an Patienten angeklagte, ehemalige Krankenpfleger Niels H. kommt in Handschellen in das Landgericht Oldenburg und hält sich einen Hefter vors Gesicht. (dpa)

Nach der Mordserie in zwei Krankenhäusern durch den Ex-Pfleger Niels H. hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg Anklage gegen sechs Verantwortliche aus der Klinik Delmenhorst erhoben. Ihnen wird Totschlag durch Unterlassen vorgeworfen, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Die Anklage geht davon aus, dass drei Morde und zwei Mordversuche durch die Angeschuldigten im Frühjahr 2005 hätten verhindert werden können. Die ehemaligen Ärzte und Pfleger des Krankenhauses hätten die Taten von Niels H. durch ihre Untätigkeit billigend in Kauf genommen, weil sie Angst um die Reputation der Klinik hatten. Außerdem wollten sie sich der Anklage zufolge nicht dem Vorwurf der falschen Verdächtigung aussetzen.

Laut Anklage gaben mehrere Zeugen an, dass es in der Klinik zwischen 2002 und 2005 immer wieder Verdachtsmomente gab, Niels H. könnte Tötungsdelikte begehen. Spätestens im Frühjahr 2005 sollen den Angeschuldigten konkrete Vorfälle bekannt geworden sein. Weil sie zunächst nichts unternahmen, sei eine weitere Patientin von Niels H. in dessen letzter Schicht getötet worden. Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtete, gestand Niels H., der Frau den Betablocker Sotalex gegeben zu haben.

Niels H. wurde vom Landgericht Oldenburg bereits wegen sechs Morden verurteilt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll er weitere 30 Patienten getötet haben. Die Ermittler gehen zudem davon aus, dass Niels H. in einem Oldenburger Krankenhaus sechs Patienten tötete. Es stünden aber weitere Exhumierungen an. Die Ermittlungen gegen Niels H. sollen Mitte 2017 abgeschlossen sein. Erst dann werde auch über eine Anklage gegen Verantwortliche aus der Oldenburger Klinik entschieden. (dpa)

