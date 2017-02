Nach einer Reifenpanne fing der Transporter Feuer. Die A1 musste voll gesperrt werden. (Florian Kater)

Der Fahrer und sein Kollege waren auf dem Rückweg aus Calais und hatten drei Paletten Guinness in ihrem Sprinter geladen. Ihr Ziel war Bremen. In Höhe Groß Ippener platzte der rechte Hinterreifen des Transporters. Der Fahrer konnte den Sprinter noch sicher an der Leitplanke abstellen und rief den ADAC. Dieser sollte in gut 30 Minuten vor Ort sein.

Doch vorher fing das Fahrzeug Feuer - vermutlich war eine heißgelaufene Bremse die Ursache. Die Feuerwehr aus Groß Ippener war schnell vor Ort und konnte ein komplettes Ausbrennen des Transporter verhindern. Ob der Transporter mit dem Bier überladen war, muss die Polizei klären. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die A1 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. In der Folge entwickelte sich ein etwa fünf Kilometer langer Rückstau.