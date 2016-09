(dpa)

Es gebe lediglich noch einige Glutnester, die Lage sei aber unter Kontrolle. Das Feuer war am Freitag in einem Flügel des Krankenhauses ausgebrochen, dort standen Teile des Dachgeschosses in Flammen.

Rund 20 Mitarbeiter einer ambulanten Praxis hatten sich zum Zeitpunkt des Brandes in dem Gebäudekomplex befunden. Sie konnten aber in Sicherheit gebracht werden. Vor Ort waren etwa 130 Feuerwehrleute im Einsatz. Zur Brandursache und der Höhe des Schadens war zunächst nichts bekannt. (lni)