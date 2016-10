Im Fall des ehemaligen Krankenpflegers Niels H. wird es auch zu Anklagen gegen andere Krankenhausbeschäftigte kommen, berichtet der "Spiegel". (INGO WAGNER, dpa)

Das jedenfalls berichtet das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe. Aus gut unterrichteten Kreisen war zu erfahren, dass der „Spiegel“ mit seinem Bericht so falsch nicht liege. Bei den ins Visier der Ermittler geratenen Kollegen von H. handelt es sich um den Leiter der Intensivstation, der nach Informationen unserer Zeitung auch heute noch in dieser Funktion am Josef-Hospital arbeitet, sowie seine damalige Stellvertreterin, die allerdings nicht mehr im Haus beschäftigt ist.

Wer hat wann etwas gewusst?

Ursprünglich war der Kreis der Verdächtigen, die H. wegen ihres Wissens vielleicht früher hätten überführen und die wohl größte Mordserie in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg hätten verhindern können, deutlich größer. Im Juni hatten Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Pressekonferenz berichtet, dass gegen fünf ehemalige Klinikum-Mitarbeiter ermittelt werde. Der Vorwurf: Totschlag durch Unterlassung. Die Frage dabei war: Wer hat wann etwas gewusst? „Erste Anzeichen gab es bereits Mitte 2003“, erklärte Arne Schmidt, Leiter der Sonderkommission „Kardio“, aber erst im Juni 2005 wurde H. von einer Kollegin auf frischer Tat ertappt. Und die Polizei ist mittlerweile davon überzeugt: Spätestens im Mai 2005 hätten sich die Hinweise gegen H. derart verdichtet, dass Maßnahmen hätten ergriffen werden müssen. „Durch schnelleres und entschlossenes Handeln hätten ab Mitte Mai Taten verhindert werden können“, sagte Schmidt.

Die Beweise, die gegen den ehemaligen Verwaltungsdirektor, einen Chefarzt sowie die Pflegedienstleiterin vorlagen, reichten für eine Anklage wohl nicht aus. Das jedenfalls berichtet der Spiegel, der seine Quellen aber nicht weiter nennt. Auch von der Staatsanwaltschaft in Oldenburg waren keine weiteren Details zu erfahren. „Wir gehen derzeit davon aus, dass dieses Verfahren noch in diesem Jahr zum Abschluss kommt“, sagte der Erste Staatsanwalt Martin Rüppell, Sprecher der Behörde. Zu den Details, die der Spiegel nennt, wolle er sich zu diesem Zeitpunkt nicht äußern.

Schon recht früh war im Mordprozess gegen H., der vor dem Landgericht Oldenburg im vergangenen Jahr verhandelt wurde, klar geworden, dass diese beispiellose Mordserie nur möglich war, weil an den Krankenhäusern in Delmenhorst und Oldenburg entweder lange Zeit aktiv weggeschaut oder schlicht die falschen Schlüsse aus den Fakten gezogen wurden. So berichteten mehrere Kollegen aus Oldenburg, wo H. auf der herzchirurgischen Intensivstation gearbeitet hatte, dass die erhöhte Todesrate durchaus aufgefallen war. Immer wieder versuchten die Ärzte, eine Lösung zu finden. Dass ein Kollege unter ihnen nachhilft, die Menschen ins Jenseits zu befördern, war aber wohl so unwahrscheinlich, dass niemand ernsthaft an diese Option dachte.

Es gab Hinweise

Das ist zumindest die eine Version. Die andere ist, dass es sowohl in Oldenburg und in Delmenhorst Gerede über H. gab, dass Kollegen es gar nicht gern sahen, wenn sich H. um ihre Patienten kümmerte. Oder sie nur ungern Nachtschichten mit H. zusammenarbeiteten, weil dann meistens etwas passierte. Dazu passt auch, dass es am Klinikum Oldenburg wohl eine Liste gab, die an die Staatsanwaltschaft übergeben wurde. Auf der Liste stehen 50 Patientennamen. Patienten, die reanimiert wurden, einige von ihnen starben. Und dazu stehen dort die Namen der Pfleger und Schwestern, die jeweils Dienst hatten. Auffällig oft soll der Name Niels H. auf der Liste auftauchen. Und auch in Delmenhorst gab es Hinweise aus der Pflege an die jeweiligen Vorgesetzten, ohne dass sie sich kümmerten.

In Oldenburg soll H. den Patienten das nach dem Tod nicht mehr nachweisbare Kalium gespritzt haben. In Delmenhorst war das Mittel der Wahl meist das Herzmedikament Gilurytmal – dessen erhöhter Verbrauch den Delmenhorstern auch aufgefallen war. Laut den Recherchen des „Spiegel“ könnten aber noch weitere Medikamente eine Rolle gespielt haben, zum Beispiel das Muskelrelaxans Succinylcholin, das zur Atemlähmung führen kann. „Auffällig ist zudem der hohe Bedarf des Betablockers Sotalol im Klinikum Delmenhorst“, schreibt das Nachrichtenmagazin. In hohen Dosen könne es Herzrhythmusstörungen bis zum Herzstillstand auslösen. In H.s Spind soll die Polizei auch genau dieses Medikament gefunden haben, als dieser nach der Verhaftung des Krankenpflegers durchsucht wurde.

Mit Blick auf die 41 Menschen, deren Ermordung Niels H. laut Polizei sicher nachzuweisen ist, sollen Anfang Dezember in den Graft-Anlagen drei Lebensbäume gepflanzt werden. „In Gedenken an all diejenigen, die sich Niels H. anvertrauten und um ihr Leben betrogen wurden“, teilte Opferanwältin Gaby Lübben am Sonntag mit. Sie lobte dabei die „konstruktive Zusammenarbeit“ mit der Stadtverwaltung. So konnten eine Gärtnerei als Sponsor der Pflanzen und der Bürgerparkverein als Spender des Gedenkschildes gewonnen werden.