Symbolfoto: Geflügelpest. (Stefan Sauer, dpa)

Es handele sich landesweit um den dritten Fall in einem Nutztierbestand. Laut Ministerium hatte am 23. Dezember zunächst ein Privatlabor bei erkrankten Puten das Aviäre Influenzavirus H5 festgestellt, Proben durch das Veterinäramt bestätigten den Verdacht dann an Heiligabend. Das nationale Referenzlabor des Friedrich-Löffler-Instituts habe festgestellt, dass es sich um die hochpathogene Form H5N8 handele. Sämtliche 17 Wochen alten Putenhähnchen in dem Bestand sollen voraussichtlich am ersten Weihnachtsfeiertag getötet werden.

Das Veterinäramt des Landkreises hat für die gesamte Gemeinde Dötlingen ein sogenanntes Stand-still angeordnet, das ab Heiligabend 16 Uhr für 72 Stunden, also bis 27. Dezember, 16 Uhr, gilt. In dieser Zeit dürfen weder Geflügel, Geflügelerzeugnisse noch tierische Nebenprodukte von Geflügel transportiert werden. Ausgenommen ist lediglich der Durchgangsverkehr auf der Autobahn 1.

In der Gemeinde Dötlingen befinden sich nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums 91 Geflügelbetriebe mit zusammen rund einer Million Tiere. Im Umkreis von einem Kilometer um den betroffenen Bestand gebe es zwei weitere Betriebe mit insgesamt rund 24000 Puten, sie würden nun ebenfalls auf Vogelgrippe untersucht. Ob weitere Vögel vorsorglich getötet würden, entscheide sich nach einer Risikobewertung des Landkreises. Im Radius von drei Kilometern um den Ausbruch hat der Landkreis einen Sperrbezirk eingerichtet, im Radius von zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet. In den zehn-Kilometer-Kreis fallen laut Ministerium rund 400 Geflügelhaltungen mit 4,6 Millionen Tieren.

Im gesamten Landkreis Oldenburg gilt bereits seit dem 12. November eine allgemeine Stallpflicht für Geflügel. Nachdem am 23. November im Nachbarlandkreis Cloppenburg die Geflügelpest ausgebrochen war, wurden mehrere Tausend Freiland-Gänse, für die bis dahin noch Ausnahmen genehmigt worden waren, vorzeitig geschlachtet.

Informationen zur Vogelgrippe hat der Landkreis im Internet auf www.oldenburg-kreis.de unter "Bauen und Umwelt"-"Veterinäramt"-"Aktuelles" veröffentlicht.