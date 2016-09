Meterhohe Flammen schlugen am Freitag aus dem Gebäudekomplex des Josef-Hospitals am Standort Mitte. (Ingo Moellers)

Eine riesige Rauchwolke liegt über der Delmenhorster Innenstadt, der dichte Qualm ist von überall her in der Fußgängerzone zu sehen. Auch der Brandgeruch ist schon von Weitem wahrzunehmen. Aus dem Haupthaus des Josef-Hospitals Delmenhorst (JHD) Mitte lodern meterhohe Flammen empor, nachdem es am Freitagmittag aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten ist. Durch die Hitze ist ein Teil der Außenverkleidung geschmolzen, Dachziegel und andere Bruchstücke fallen vor dem Gebäude zu Boden.

Zwei Mitarbeiterinnen in blauen Kitteln rennen in geschützter Haltung vom Eingang aus Richtung Bahnhofstraße, um sich in Sicherheit zu bringen. Mehrere Feuerwehrmänner, deren Gesichter von Atemschutzmasken bedeckt sind, stürmen in das Gebäude, während zeitgleich ihre Kollegen die Leitern an den Einsatzfahrzeugen ausfahren, um parallel das Feuer von oben zu bekämpfen. Zahlreiche Einsatzwagen stehen von verschiedenen Seiten um das Gebäude herum, neben der Berufsfeuerwehr der Stadt sind auch Kräfte aus Bremen sowie der Freiwilligen Feuerwehren aus Delmenhorst Süd, Hasbergen und Ganderkesee vor Ort, die zum Teil gerade von einem Einsatz am östlichen Stadtrand gekommen sind, wo mehrere Strohballen auf einem Acker gebrannt hatten.

Kurze Zeit später trifft auch die Polizei am ehemaligen St.-Josef-Stift ein und drängt die Hunderte von Schaulustigen zurück, die sich, teils mit gezückten Smartphones oder Kameras, in einigen Metern Entfernung um das Gebäude versammelt haben. Mit Absperrbändern sichern die Beamten die umliegenden Straßen.

Höchstleistung für die Feuerwehrkräfte: Viele von ihnen waren kurz vorher noch bei einem Strohballenbrand am Stadtrand im Einsatz, ehe sie in die Innenstadt zu dem Großbrand geordert wurden. (Ingo Moellers)

Um 13.44 Uhr war der Alarm bei der Großleitstelle eingegangen, wie Polizeipressesprecher Henrik Hackmann berichtete. Daraufhin machten sich erste Kräfte auf den Weg, sahen aber schon aus der Entfernung die meterhohen Rauchwolken und forderten sofort Verstärkung an. „Zum Brandausbruch befand sich wohl noch Personal in dem Gebäude“, berichtete Hackmann. Die Mitarbeiter, die sich offenbar im Erdgeschoss des Komplexes aufhielten, konnten sich jedoch alle rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Patienten hielten sich an diesem Tag laut Polizei keine mehr in dem Gebäude auf. Denn der stationäre Betrieb des JHD Mitte war wegen der anstehenden Umbauarbeiten im Zuge der Zusammenlegung der beiden ehemals eigenständigen Krankenhäuser – des städtischen Klinikums sowie des katholischen St.-Josef-Stifts – bereits vor einigen Wochen an den Standort in Deichhorst verlegt worden. Dort soll, wie berichtet, für die kommenden Jahre der Krankenhausbetrieb fortgesetzt werden, während die Umbauarbeiten am Standort Mitte laufen, wo das JHD letztendlich seinen Sitz haben soll. Der Neubau, in dem das Feuer ausgebrochen war, gehörte zu dem Teil des Krankenhauses, der eigentlich erhalten bleiben sollte. JHD-Geschäftsführer Thomas Breidenbach stand am Freitag nicht mehr für eine Stellungnahme zur Verfügung.

Zur Brandursache und Höhe des Schadens konnte die Polizei am Freitag noch keine Angaben machen. Insgesamt waren die Feuerwehren mit rund 130 Rettungskräften im Einsatz. Anfängliche Verkehrsprobleme durch die Umleitungen und den einsetzenden Feierabendverkehr relativierten sich laut Hackmann im Laufe des Nachmittags.

Der öffentliche Nahverkehr rund um den Bahnhof war allerdings zeitweise komplett lahmgelegt. Der angrenzende ZOB war von Feuerwehrfahrzeugen vollgestellt und abgesperrt. Die Busse fuhren stattdessen den Markt an, wie Delbus-Geschäftsführer Carsten Hoffmann mitteilte. Auf die Bahnstrecke hatte der Vorfall dagegen keinerlei Auswirkungen. Nach Angaben von Sabine Brunkhorst, einer Sprecherin der Deutschen Bahn, fuhren alle Züge in dem Bereich ganz normal.